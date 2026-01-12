Africo: battuto l’Ardore (2-0). Si crede ancor più nella salvezza della categoria.

Tempo di lettura: ~4 min

Netta inversione di tendenza da parte dell’Africo di Mister Alberto Criaco, che con il successo netto sull’Ardore (2-0), sua ex squadra nel 2025, affianca il Bianco in fondo alla classifica a quota 6 e alimenta le speranze di una possibile lotta per la salvezza e, quindi, per la salvaguardia della categoria.

Auspicio fortemente espresso e voluto dal Sindaco Modafferi in più occasioni, e ribadito anche ieri.

Ma l’aspetto positivo non sta solo nel risultato, ma in una prova collettiva e di carattere che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.

La partita, disputata ieri allo Stadio Comunale di Africo davanti ad una tribuna completamente gremita di pubblico, ha evidenziato un forte carattere degli uomini di Criaco che sin dall’inizio hanno premuto sull’acceleratore per cercare di portare a casa i tre punti.

L’Ardore, da parte sua, pur disputando una onorevole gara ha palesato dei limiti che sono ormai noti, soprattutto nel reparto avanzato scemato in pericolosità dopo gli addii di Khoris, Bruzzaniti e Vinicius e qualche amnesia di troppo nel reparto difensivo.

Se a ciò aggiungiamo una prova sottotono di Da Motta e qualche altro centrocampista il gioco (per l’Africo) è fatto.

Comunque, nella prima frazione gli ospiti hanno cercato di frenare la veemenza dei padroni di casa che in più occasioni si sono presentati davanti a Moscaritolo riuscendo a batterlo per ben due volte, la prima al 7’ pt con un gran tiro di Fittaiolo che, ben servito da un compagno da poco dentro l’area, scaglia un micidiale tiro che s’insacca all’incrocio dei pali alla destra del portiere ospite (1-0).

La seconda rete è arrivata al 25’ pt grazie ad una bella azione corale in ripartenza sviluppatesi sulla destra del fronte d’attacco dei padroni di casa, a finalizzare l’azione è stato Antonio Giorgi che ha realizzato di piatto, dalla distanza ravvicinata, dopo un bel cross fatto da Davide Giorgi.

Il risultato poteva essere ancora più rotondo se al 44’ pt un giocatore dell’Africo incuneatosi in area non avesse mandato incredibilmente oltre la traversa.

Nella ripresa l’Ardore ha cercato di spingersi maggiormente in avanti, ma il centrocampo e la difesa dell’Africo hanno retto bene l’urto riproponendosi in avanti in maniera sempre pericolosa.

Nella prossima gara l’Africo andrà a far visita all’Atletico Maida, mentre l’Ardore se la vedrà in casa contro lo Sporting Polistena.

Al termine dell’incontro, mister Criaco intervistato da noi ha detto: “Voglio ringraziare in primis il Sidaco Modafferi e poi il Direttore Sportivo Leo Criaco, uno sportivo che espleta in maniera maniacale il suo compito h.24, la sua testa è sempre rivolta al fine di agevolarci in tutto e per tutto e, insieme a lui ringrazio anche il Direttore Amato che ci è sempre vicino e concretizza tutto ciò di cui la squadra ha bisogno.

In meno di venti giorni hanno allestito una squadra forte e di qualità, una di quelle squadre come piacciono a me.

Al Sindaco dico grazie soprattutto perché, da africese come me, ci tiene più di tutti a mantenere questa categoria che è un vanto per tutto il territorio.

Per quanto riguarda la partita credo che oggi l’Africo ha meritato ampiamente la vittoria.

Potevamo chiuderla già nel primo tempo, infatti dopo il 2-0 abbiamo avuto, ad un minuto dallo scadere del tempo la palla del 3-0 che un nostro giocatore ha mancato di poco. Comunque, nella ripresa siamo riusciti a reggere bene all'urto dell'Ardore che voleva ad ogni costo rientrare in gioco; siamo stati bravi a non concedere loro nessuna azione pericolosa e portare così a casa questi tre punti preziosissimi per il prosieguo del campionato. Va tenuto altresì conto che di fronte avevamo una grande formazione, e averla battuta non può far altro che rinvigorirci per andare avanti con buoni propositi e speranze di salvezza.

Nel futuro ci crediamo perché Africo ha sempre sfornato fior di giocatori come Favasuli che gioca ora nel Catanzaro (è di proprietà della Fiorentina), Bruzzaniti è nel Catania e, nel passato, Leo Criaco prima giocatore e poi allenatore del Messina ed altre forti formazioni professioniste.

Questa sarà la priorità della società per i prossimi anni e di questo ne siamo tutti felici”

Il tabellino.

Africo Vs Ardore 2 – 0 (7’ st Fittaioli, 25’ st A. Giorgi).

Africo: Ciancio 6,5, F. Mollica 7, Faasuli 7, Piansezotto 7, D. Giorgi7, Nicita 7 (44’ st Scarfone sv), A. Giorgi 7,5 (28’ st Rechichi 7,5), Fittaioli 7,5 (19’ st Bruzzaniti 7), Dias 7, Luciano 7, Vinicius 7,5. All. A. Criaco 7,5

Ardore: Moscaritolo 6, Pllumbi 6, Novo 6, De Stefano 6, Sowe 6, Nucera 6,5, Moisello 6 (25’ st Refi 6), Da Motta 6,5, Nirta 6 (30’ st Favuzzi 6), Milara 6, Bessaa 6 (1’ st Sow 6,5), All. M. Psanarello 6

Arbitro Basile di Vibo Valentia 6,5