Tennistavolo Norbello: A2 maschile finalmente vittoriosa

Momentanea fine dell’agonia, ci voleva proprio e si spera che non torni più.

Nel momento della disperazione esce allo scoperto il carattere della squadra contro la quarta potenza del girone.

Non si erano mai visti prima, così tonici nella stessa gara, il capitano Nicolas Galvano e il polacco-argentino Alexis Orencel.

Con rendimenti simili riuscirebbero a creare non pochi grattacapi anche ai loro colleghi più quotati, ma è inutile piangere sul latte versato; vero è che la condotta societaria, al momento di costruire la squadra, si focalizzò su prospetti che giornata dopo giornata avrebbero dovuto fornire proprio i risultati visti domenica sera in via Azuni.

Evidentemente non si sbagliarono, ma..

Siccome il presidente Simone Carrucciu, in 28 anni di attività, ha ormai assimilato qualsiasi tipo di situazione, da quella altamente gioiosa alla medesima profondamente critica, ha deciso di adagiarsi su un’amaca virtuale e con le braccia dietro la nuca attendere gli eventi.

Ieri dondolava e sorrideva, segno che una bella dormita liberatoria lo avrebbe esentato da incubi.

Ringrazia tanto i suoi atleti ma allo stesso tempo li mette in guardia perché mancano ancora tre giornate complesse.

Campionato Serie A2 Maschile – Girone A

Quarta giornata di ritorno Domenica 22 febbraio 2026 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra comunale - via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello AON Vittoria Milano Sport 4 2

OSPITI PER NULLA ARRENDEVOLI

Milano giunge con la formazione tipo, mentre i tifosi norbellesi applaudono la formazione schierata davanti a loro composta da Galvano, Orencel, l’italo argentino Alvaro Nunez Buozi e Davide Lorenzo Simon.

E proprio il giovane piemontese è chiamato per primo in causa per competere col suo connazionale Matteo Fantoni, di due anni più grande.

Purtroppo il giallo blu non ingrana come vorrebbe e rimane imbrigliato nel gioco espresso dal milanese, sebbene riesca ad imporsi ai vantaggi del terzo set.

Anche Galvano parte mostrando di non essere alla pari con Amadi Omeh; il nigeriano fa suo ai vantaggi il primo parziale.

Poi l’italo-argentino sprofonda nel secondo.

Un nebbione si addensa su via Azuni, ma Galvano s’illumina come un faro che la fende.

Dà il via ad una rimonta che delizia i palati dei presenti, Omeh scompare davanti al gioco avversario ed è costretto ad accomodarsi in panca con un pugno di mosche.

Un epilogo del genere galvanizza Orencel: entra in campo per assestare un triplo “sganassone” al blasonato Stefano Tomasi, particolarmente spaesato dalle trame del polacco – spagnolo che fa dimenticare l’incredibile flop della domenica precedente.

Sulla scia di un entusiasmo sopito dalle tre giornate di black out, Galvano diventa quasi incontenibile anche per Fantoni che cede in quattro set.

Purtroppo il profluvio di meraviglie non bagna il capo di Simon che contro Tomasi manifesta una palese inferiorità e permette ai lombardi di giocarsi le ultime carte per uscire indenni dal Guilcer.

Ma Orencel è particolarmente motivato e sebbene Omeh, come nella sua prima uscita, sia comunque assai competitivo, non lo è altrettanto quando deve dare l’ultimo sprint ad un’altra lunga partita.

Pertanto si arrende nuovamente al quinto grazie ad un padrone di casa che non ne vuole sentire di dare nuovi dispiaceri ad un pubblico finalmente rinfrancato.

ALEXIS ORENCEL: CHE LIBERAZIONE VINCERE

L’ultima esultanza condivisa tra Norbelloni risale alla vigilia natalizia quando ebbero la meglio sul TT Vicenza.

Ma allora Alexis Orencel manco c’era.

Per vederlo vittorioso bisogna tornare indietro al 23 novembre 2025, quando contribuì al successo sul TT Marco Polo.

Alexis, che vi ha detto il presidente Carrucciu al termine della gara?

Ci ha detto che quella di oggi è stata un'ottima vittoria e che abbiamo giocato una grande partita.

“Era ora”, aggiungono i tifosi..

Sono davvero molto contento, sono state ottime vittorie contro avversari molto difficili.

Ho giocato molto bene, molto meglio rispetto alle partite precedenti.

In questo momento particolare avevo bisogno di una iniezione di fiducia.

Le prime tre gare di ritorno sono state un disastro

Sentivamo molto la pressione di dover vincere per cercare di salvare la squadra dalla retrocessione.

Con questa vittoria ci siamo allontanati un po' dalla zona retrocessione, ma dobbiamo mantenere questo livello e continuare così perché c'è ancora molta strada da fare.

Come hai visto i tuoi compagni?

Credo che Nicolas Galvano abbia giocato due ottime partite.

Al contrario Davide Simon mi pare che non abbia giocato al meglio, ma ha affrontato avversari molto forti e non è facile entrare in campo con la pressione di dover vincere per chiudere la serie.

Vi salverete?

Credo che ce la faremo, ma dobbiamo affrontare una partita alla volta.