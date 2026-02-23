Crotone Turismo, la città punta sull’internazionalizzazione

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Turismo, la città punta sull’internazionalizzazione: operatori esteri in visita per nuove partnership e promozione nei mercati globali

Incontri B2B, visite guidate e workshop per rafforzare la promozione turistica nazionale e internazionale

L’Assessorato al Turismo annuncia un’importante iniziativa strategica dedicata alla promozione turistica e al rafforzamento della presenza della città nei mercati nazionali ed esteri. In questi giorni, il territorio accoglie una qualificata delegazione di operatori turistici internazionali, attivi nei principali mercati europei ed extraeuropei, coinvolti in un fitto calendario di incontri istituzionali e professionali.

L’obiettivo è chiaro: consolidare il posizionamento competitivo della destinazione, creare nuove opportunità commerciali e favorire un processo strutturato di internazionalizzazione dell’offerta turistica locale.

Una strategia condivisa per valorizzare il territorio

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la società Alfa 21, si inserisce in un più ampio piano di sviluppo e promozione della destinazione. La società è già partner dell’Amministrazione nelle attività legate al turismo crocieristico, contribuendo all’organizzazione dei servizi di accoglienza, alla gestione dei flussi e alla costruzione di percorsi integrati capaci di valorizzare le risorse culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio.

Questa nuova azione rappresenta un ulteriore passo verso una promozione più strutturata, capace di mettere in connessione diretta la domanda internazionale con l’offerta turistica locale.

Il programma: visite, escursioni e tavoli tecnici

Il calendario degli incontri prevede diverse attività operative:

Visite guidate ai principali attrattori culturali, storici e paesaggistici della città

ai principali attrattori culturali, storici e paesaggistici della città Escursioni nella provincia con focus su borghi, itinerari naturalistici ed eccellenze enogastronomiche

Workshop tematici B2B tra tour operator stranieri e operatori locali

tra tour operator stranieri e operatori locali Tavoli tecnici dedicati a accoglienza, destagionalizzazione, qualità dei servizi e nuove tendenze del mercato turistico globale

Attraverso queste attività, gli operatori internazionali potranno conoscere direttamente la qualità dell’offerta territoriale, valutandone l’inserimento nei propri cataloghi e circuiti commerciali.

L’obiettivo: nuove partnership e crescita sostenibile

La presenza degli operatori rappresenta un’importante occasione di confronto concreto tra imprese locali e professionisti che operano quotidianamente sui mercati esteri. L’intento è favorire la nascita di nuove partnership commerciali, ampliare i canali di distribuzione della destinazione e incrementare i flussi turistici in modo sostenibile.

“Questa iniziativa costituisce un passaggio strategico per il nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Giovanna Lamanna. “Mettere in contatto diretto i nostri operatori con professionisti attivi sui mercati internazionali significa creare opportunità reali di crescita. Non è solo promozione, ma costruzione di relazioni stabili, scambio di competenze e apertura verso nuovi segmenti di domanda”.

Secondo l’assessore, la visita sul campo consente agli operatori di vivere un’esperienza diretta dell’autenticità della destinazione, elemento fondamentale per generare collaborazioni durature e ricadute economiche positive sull’intero sistema turistico.

Promozione, networking e competitività: la visione dell’Amministrazione

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di investire in azioni strutturate di networking internazionale, puntando su qualità, sostenibilità e innovazione.

Rafforzare l’attrattività turistica, ampliare i flussi durante tutto l’anno e sostenere la crescita delle imprese locali sono le priorità di una strategia che guarda al lungo periodo, con l’obiettivo di rendere la città sempre più competitiva nel panorama turistico nazionale e globale.