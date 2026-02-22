Carro di Carnevale si ribalta sulla SS 238 a Santa Caterina Albanese: ragazza grave trasportata in elisoccorso

Tempo di lettura: ~2 min

Incidente durante la sfilata lungo la strada delle Terme Luigiane tra San Marco Argentano e Fagnano Castello

Un grave incidente stradale durante una sfilata di Carnevale si è verificato nel pomeriggio lungo la SS 238 nel territorio di Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza. Un mezzo che trainava un carro allegorico si è improvvisamente ribaltato, provocando il ferimento di una giovane, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto serie.

La ragazza, soccorsa tempestivamente dal personale sanitario, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, dove è stata ricoverata per le cure del caso. Secondo le prime informazioni disponibili, la giovane avrebbe riportato traumi gravi, rendendo necessario l’intervento urgente dell’ambulanza aerea.

La dinamica: perdita di controllo del mezzo durante la sfilata

L’incidente è avvenuto mentre era in corso una tradizionale sfilata di Carnevale lungo la strada delle Terme Luigiane, nel tratto compreso tra San Marco Argentano e Fagnano Castello, area molto frequentata durante le manifestazioni festive.

Stando alle ricostruzioni preliminari, il veicolo che trainava il carro avrebbe improvvisamente perso stabilità, sbandando e finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. Non è ancora chiaro se all’origine dell’incidente vi siano problemi meccanici, una manovra improvvisa o le condizioni del manto stradale. Le autorità competenti stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Paura tra i presenti e intervento dei soccorsi

La scena si è svolta davanti a numerosi partecipanti e spettatori, generando momenti di forte apprensione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori, le forze dell’ordine e i volontari impegnati nella gestione dell’evento.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle manifestazioni carnevalesche su strada, soprattutto quando coinvolgono mezzi pesanti o carri allegorici in movimento.

Accertamenti in corso

Le autorità stanno ora verificando eventuali responsabilità e le condizioni di sicurezza del veicolo coinvolto. Non si escludono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni della giovane ferita e sulle cause esatte dell’incidente.

L’intera comunità locale resta con il fiato sospeso, in attesa di notizie positive sulla ragazza rimasta coinvolta nel drammatico ribaltamento.