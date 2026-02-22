Meteo prossima settimana: torna l’anticiclone africano, stop al maltempo ma con nubi e nebbie in diverse zone

Tempo di lettura: ~4 min

Alta pressione sull’Italia, clima più stabile ma non ovunque soleggiato

Dopo quasi due mesi caratterizzati da piogge frequenti, perturbazioni e brevi pause asciutte, l’Italia si prepara a una svolta meteorologica significativa. Una vasta area di alta pressione subtropicale, proveniente dal Nord Africa, si espanderà su tutto il Mediterraneo centrale fino a raggiungere l’Europa settentrionale, portando una fase di tempo stabile e temperature in aumento.

Questa configurazione segnerà la fine della lunga fase di maltempo, regalando un anticipo di primavera anche alle nostre latitudini. Tuttavia, l’atmosfera resterà carica di umidità a causa delle precipitazioni recenti: ciò favorirà la formazione di nubi basse, foschie e nebbie, soprattutto nelle pianure del Nord e lungo le coste tirreniche. Il sole, quindi, non sarà garantito per tutti.

Previsioni meteo Italia: giorno per giorno

Lunedì: stabilità diffusa ma con nubi basse sul Tirreno

Condizioni generalmente stabili e in gran parte soleggiate su gran parte della Penisola. Possibili nubi marittime basse sul Tirreno centro-settentrionale e banchi di nebbia mattutini in Pianura Padana, in graduale dissolvimento.

Temperature in lieve aumento, venti occidentali moderati sui mari di ponente, mari poco mossi o localmente mossi.

Martedì: sole prevalente e temperature in aumento

Prosegue la fase anticiclonica con tempo stabile e cieli per lo più sereni. Persistono nebbie mattutine al Nord e qualche nube bassa lungo le regioni tirreniche.

Temperature in ulteriore lieve rialzo, venti deboli variabili o meridionali, mari calmi o poco mossi.

Mercoledì: nebbie diffuse al Nord e foschie sulle coste

Alta pressione ancora dominante. Il sole sarà spesso presente ma disturbato da nebbie anche persistenti in Val Padana e foschie dense sulle zone tirreniche.

Temperature in aumento soprattutto in quota, venti deboli, mari poco mossi.

Giovedì: situazione quasi immutata

Poche novità dal punto di vista meteorologico: anticiclone saldo sull’Italia con temperature sopra la media stagionale. Nebbie estese al Nord, possibili anche nelle ore diurne, e nubi basse sulle coste tirreniche.

Venti deboli, mari calmi o poco mossi.

Venerdì: nubi in aumento e deboli piogge al Nord

Un lieve cedimento dell’alta pressione porterà più nuvolosità al Nord con possibili pioviggini o piogge deboli, estese in parte anche alle regioni tirreniche centrali e meridionali. Altrove ancora condizioni soleggiate.

Temperature in lieve calo al Nord, venti meridionali, mari occidentali mossi.

Tendenza meteo weekend: qualche disturbo ma clima mite

Nel fine settimana è atteso un modesto passaggio instabile soprattutto sulle regioni settentrionali, con piogge deboli e nuvolosità irregolare anche su parte del versante tirrenico. Il resto d’Italia dovrebbe mantenere condizioni più stabili e miti.

Temperature in lieve diminuzione al Nord, venti meridionali e mari poco mossi o mossi.

Meteo weekend: residua instabilità sabato, domenica torna il sole

Alta pressione in rinforzo e fine definitiva della fase piovosa

Gli ultimi rovesci legati al vortice depressionario che ha interessato l’Italia nei giorni scorsi sono in esaurimento. La rapida espansione dell’anticiclone subtropicale porterà condizioni asciutte e generalmente soleggiate entro domenica su quasi tutta la Penisola.

Sulle Alpi, però, il rialzo termico farà salire sensibilmente lo zero termico, aumentando il rischio valanghe, già elevato in alcune aree.

Sabato: variabilità residua al Sud, stabile altrove

Nord: tempo stabile e soleggiato con velature; addensamenti residui sulle Alpi orientali. Alto rischio valanghe.

tempo stabile e soleggiato con velature; addensamenti residui sulle Alpi orientali. Alto rischio valanghe. Centro: sole prevalente sul versante tirrenico, qualche pioggia residua sull’Adriatico in esaurimento.

sole prevalente sul versante tirrenico, qualche pioggia residua sull’Adriatico in esaurimento. Sud: ultime precipitazioni su basso Adriatico e basso Tirreno, miglioramento nel corso della giornata.

Temperature in aumento al Centro-Nord, venti settentrionali in attenuazione, mari da mossi a molto mossi.

Domenica: sole diffuso e clima mite

Giornata stabile su tutta l’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nord: sole con velature e locali nebbie mattutine in Pianura Padana occidentale.

sole con velature e locali nebbie mattutine in Pianura Padana occidentale. Centro: condizioni soleggiate con nubi alte di passaggio.

condizioni soleggiate con nubi alte di passaggio. Sud: tempo stabile e luminoso con qualche velatura.

Temperature in ulteriore lieve aumento, venti deboli o moderati, mari mossi.

Sintesi: anticipo di primavera ma con qualche insidia

La prossima settimana sarà caratterizzata da una netta prevalenza dell’anticiclone africano, con tempo più stabile e temperature miti. Tuttavia, l’elevata umidità nei bassi strati favorirà la presenza di nebbie, foschie e nubi basse, soprattutto al Nord e lungo le coste tirreniche.

In conclusione, il maltempo lascia spazio a una fase più tranquilla, ma il cielo non sarà sempre completamente sereno e localmente potranno verificarsi deboli disturbi atmosferici.