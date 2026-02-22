SS106 incidente a Isola di Capo Rizzuto: scontro tra tre auto a Sant’Anna, diversi feriti e un trasferimento in elisoccorso

Tempo di lettura: ~2 min

Paura sulla SS106 nel Crotonese: intervento di Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e sanitari

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di oggi a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, dove un incidente stradale ha coinvolto tre autovetture nella località di Sant’Anna, zona attraversata da un intenso traffico veicolare.

L’allarme è scattato intorno alle ore 13:00, quando sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, supportate dai sanitari del 118 e dalle pattuglie della Polizia Stradale.

Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza

Una volta giunti sul luogo del sinistro, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante, evitando ulteriori rischi per automobilisti e soccorritori. Le operazioni hanno riguardato anche la prevenzione di incendi e la gestione di eventuali perdite di carburante.

L’intervento si è rivelato fondamentale per consentire l’accesso dei mezzi di soccorso e il recupero delle persone rimaste ferite nello schianto.

Diversi feriti: uno trasferito in elisoccorso

Il bilancio dell’incidente parla di più persone ferite. Due di loro sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure: una in ambulanza e una in elisoccorso, segno della gravità delle condizioni iniziali. Altri coinvolti hanno riportato traumi lievi e sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario.

Traffico rallentato e rilievi della Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro tra i tre veicoli. Le forze dell’ordine hanno inoltre gestito la viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.

Un tratto stradale già noto per la pericolosità

L’area di Sant’Anna, lungo l’arteria che collega diversi centri del Crotonese e le principali località turistiche della costa ionica, è spesso caratterizzata da traffico sostenuto, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le autorità raccomandano prudenza alla guida e il rispetto dei limiti di velocità per prevenire ulteriori incidenti.

