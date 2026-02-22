Sciopero trasporti fine febbraio: stop ad aerei e treni, tre giorni a rischio per i viaggiatori

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Disagi annunciati per il sistema dei trasporti italiani tra il 26 e il 28 febbraio

Gli ultimi giorni di febbraio si preannunciano particolarmente complessi per chi deve spostarsi in Italia. Uno sciopero dei trasporti interesserà infatti prima il settore aereo e poi il trasporto ferroviario, con possibili cancellazioni, ritardi e modifiche ai servizi su tutto il territorio nazionale.

Secondo le informazioni disponibili, le mobilitazioni coinvolgeranno migliaia di lavoratori e potrebbero avere un impatto significativo su voli nazionali e internazionali, oltre che su treni ad alta velocità, regionali e intercity.

Giovedì 26 febbraio: sciopero del trasporto aereo

La prima giornata critica sarà giovedì 26 febbraio, quando si fermerà il comparto dell’aviazione civile. Lo sciopero potrebbe coinvolgere personale di volo, assistenti aeroportuali, addetti alla sicurezza e servizi di terra, con conseguenti disagi negli aeroporti italiani.

I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte a:

Voli cancellati o riprogrammati

Ritardi nelle partenze e negli arrivi

Code ai controlli e ai banchi check-in

Difficoltà nella gestione dei bagagli

Si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio: stop al trasporto ferroviario

Dopo lo sciopero aereo, la protesta proseguirà con due giornate dedicate al trasporto ferroviario. Venerdì 27 e sabato 28 febbraio potrebbero registrarsi disagi su tutta la rete nazionale.

Lo sciopero potrebbe interessare:

Treni ad alta velocità

Servizi intercity

Linee regionali e locali

Collegamenti pendolari

Come di consueto, saranno garantite alcune fasce orarie protette per i servizi essenziali, ma la circolazione potrebbe risultare comunque ridotta.

Sciopero rinviato per precettazione: il ruolo del Ministero dei Trasporti

La mobilitazione del settore aereo era inizialmente prevista per il 16 febbraio, ma è stata rinviata di dieci giorni a seguito della precettazione disposta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. La decisione è stata presa per evitare sovrapposizioni con eventi di rilievo internazionale, tra cui i Giochi invernali, e per limitare l’impatto sui cittadini.

La nuova data del 26 febbraio rappresenta quindi un compromesso tra le esigenze dei lavoratori e la necessità di garantire servizi minimi alla popolazione.

Consigli per chi deve viaggiare

Chi ha in programma spostamenti in quei giorni dovrebbe organizzarsi con anticipo. In particolare, è utile:

Controllare aggiornamenti sui siti ufficiali di compagnie aeree e ferroviarie

Considerare soluzioni alternative di viaggio

Partire con largo anticipo

Monitorare eventuali rimborsi o riprotezioni

Un fine mese complicato per la mobilità in Italia

Il triplo appuntamento con gli scioperi rende la fine di febbraio una fase delicata per la mobilità nazionale. Tra sciopero aereo e sciopero ferroviario, milioni di passeggeri potrebbero essere coinvolti in disservizi più o meno gravi.

Restare informati sarà fondamentale per ridurre al minimo i disagi e affrontare gli spostamenti con maggiore serenità.