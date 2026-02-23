Meteo Italia: anticiclone primaverile in rinforzo, giornate stabili ma con nebbie e nubi basse

Tempo di lettura: ~3 min

Un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale si è stabilito sull’Italia portando una fase di tempo stabile e mite, con valori barici elevati attorno ai 1026 hPa. Questa configurazione, tipica delle fasi anticicloniche invernali e tardo invernali, garantisce condizioni asciutte ma non sempre pienamente soleggiate.

Se da un lato l’anticiclone allontana le perturbazioni verso l’Europa orientale, dall’altro favorisce la formazione di nebbie foschie e nubi basse, soprattutto su pianure e versanti tirrenici. Le condizioni migliori si registrano invece su colline e rilievi, dove l’aria è più secca e le temperature risultano più miti, con zero termico oltre i 3000 metri.

Tendenza meteo in settimana stabilità diffusa ma sole a tratti

Lunedì

Giornata complessivamente stabile con ampie schiarite su gran parte del Paese. Possibili nubi basse sul Tirreno centro settentrionale e banchi di nebbia al Nord nelle prime ore, in attenuazione durante il giorno. Temperature in lieve aumento, venti occidentali moderati sui mari di ponente.

Martedì

Ancora tempo stabile e prevalentemente soleggiato, ma con nebbie mattutine in Val Padana e velature lungo le coste tirreniche. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti deboli variabili o meridionali, mari generalmente calmi.

Mercoledì

Persistono condizioni anticicloniche con sole alternato a foschie e nebbie diffuse al Nord, talora persistenti anche nelle ore centrali. Nubi basse lungo il versante tirrenico. Temperature in aumento soprattutto in quota.

Giovedì

Situazione quasi immutata alta pressione dominante, clima mite e asciutto ma con cieli spesso grigi in pianura. Nebbie persistenti in Val Padana e nuvolosità bassa su molte regioni tirreniche. Valori termici sopra la media stagionale.

Venerdì

Maggiore nuvolosità al Nord con possibili deboli piogge o pioviggini, specie sulla Liguria. Nubi anche sulle regioni centrali e meridionali tirreniche, mentre altrove resiste il sole. Temperature in lieve calo al Settentrione.

Weekend di inizio marzo possibile ritorno delle perturbazioni

Con l’avvicinarsi del fine settimana, il flusso perturbato atlantico potrebbe abbassarsi di latitudine. Un’area di bassa pressione tra Islanda e Regno Unito potrebbe inviare un fronte verso l’Europa occidentale e parte dell’Italia.

Sabato

Cieli molto nuvolosi al Nord con precipitazioni isolate, più probabili sul Nord Ovest e generalmente deboli. Nubi irregolari anche sul Centro tirrenico. Altrove tempo più stabile con foschie nelle valli durante la notte e al mattino.

Domenica

Peggioramento più deciso al Settentrione con piogge sparse e possibili nevicate sulle Alpi a quote medio alte. Nuvoloso anche sul Centro tirrenico, specie sull’alta Toscana. Sud e regioni adriatiche con tempo più asciutto e solo velature.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Assenza di piogge diffuse per gran parte della settimana

Temperature miti e sopra la media stagionale

Nebbie e nubi basse frequenti in pianura e lungo il Tirreno

Sole più presente su colline e montagne

Possibile cambio di scenario nel weekend soprattutto al Nord

In sintesi, l’Italia vivrà una fase tipicamente anticiclonica stabile, mite e asciutta, ma non sempre luminosa. Chi cerca il sole pieno dovrà salire di quota, mentre in pianura e lungo le coste tirreniche il cielo potrà restare spesso velato o grigio. Il primo segnale di instabilità potrebbe arrivare con l’inizio di marzo, quando le perturbazioni atlantiche proveranno a farsi strada.