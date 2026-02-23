Crotone-Foggia 3-1, Longo analizza la rimonta: «Errore iniziale, poi carattere e gestione da migliorare» Video

Tempo di lettura: ~3 min

Il tecnico rossoblù spiega il cambio di passo nella ripresa e critica alcune decisioni arbitrali

Dopo Crotone-Foggia, mister Longo ha offerto in sala stampa un’analisi lucida e approfondita della partita, soffermandosi su episodi chiave, andamento tattico e atteggiamento della squadra. Una gara divisa nettamente in due tempi, iniziata in salita e ribaltata grazie alla reazione dei rossoblù.

«Partita nata da un nostro errore»

Secondo Longo, il match si è complicato fin dai primi minuti a causa di un disimpegno sbagliato che ha spalancato la strada al vantaggio avversario.

Il Foggia, una volta avanti, si è chiuso con ordine concedendo il possesso ma pochissimi spazi utili. Il Crotone ha faticato a trovare profondità e soluzioni efficaci sugli esterni, risultando troppo frenetico e poco incisivo negli ultimi metri.

Il tecnico ha sottolineato come la squadra non abbia sfruttato adeguatamente le conduzioni palla né le opportunità di attaccare alle spalle della difesa, permettendo agli ospiti di difendersi con relativa tranquillità e ripartire con pericolosità.

Lo “switch” nell’intervallo: analisi video e aggiustamenti

La svolta è arrivata durante la pausa. Lo staff tecnico ha mostrato ai giocatori alcune clip mirate per evidenziare gli spazi da attaccare e i meccanismi da migliorare.

La ripresa è stata influenzata anche dall’espulsione del Foggia, che ha cambiato l’inerzia del match. Dopo il pareggio su punizione e la superiorità numerica, il Crotone ha preso il controllo della gara, riuscendo a completare la rimonta.

Tuttavia, Longo non è pienamente soddisfatto della gestione finale:

Dopo il 2-1 abbiamo gestito troppo con un palleggio sterile. Dovevamo cercare il terzo gol con più cattiveria.

Un aspetto che, secondo l’allenatore, dovrà essere migliorato nelle prossime partite.

Il peso psicologico del gol subito a freddo

Il vantaggio iniziale del Foggia ha avuto un impatto mentale importante. Longo ha ricordato come la squadra sia già andata in difficoltà in altre gare dopo aver incassato un gol nei primi minuti.

Nonostante ciò, il Crotone ha dimostrato capacità di reazione, qualità sempre più frequente nelle ultime settimane.

Nel primo tempo, però, è mancata incisività offensiva: tanto possesso palla ma poca qualità nelle scelte decisive, nei dribbling e negli inserimenti.

«Braccino del tennista»: la paura di chiudere la partita

Uno dei passaggi più significativi dell’analisi riguarda la fase successiva al vantaggio rossoblù. Longo ha parlato di un atteggiamento prudente, definito con una metafora sportiva:

È il classico “braccino del tennista”: quando hai la possibilità di chiudere, temi l’errore e diventi più vulnerabile.

La squadra, reduce da una sconfitta recente e da una settimana intensa di lavoro, è apparsa appesantita e meno libera mentalmente.

Critiche all’arbitraggio e agli episodi chiave

Il tecnico non ha nascosto il proprio disappunto per alcune decisioni arbitrali, citando episodi che avrebbero potuto cambiare l’andamento della partita:

un presunto rigore non concesso su Sandri

trattenute reiterate non sanzionate

interventi giudicati fallosi ma non puniti

Longo ha parlato di una gestione «strana» della gara, pur sottolineando la maturità della squadra nel non lasciarsi destabilizzare.

Una vittoria utile per crescere

Nonostante le criticità evidenziate, l’allenatore ha riconosciuto alla squadra determinazione e spirito di lotta, qualità decisive per ribaltare una partita complicata.

La rimonta contro il Foggia rappresenta dunque un segnale positivo, ma anche un promemoria su ciò che il Crotone deve migliorare: concretezza offensiva, gestione dei momenti favorevoli e lucidità nelle scelte

Video integrale - Sala stampa | Mister Longo dopo #CrotoneFoggia.