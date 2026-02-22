Chivu dopo Lecce-Inter 0-2: «Vittoria pesante in una settimana complicata»

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il tecnico dell’Inter esalta la maturità dei nerazzurri e guarda già alla sfida europea di martedì

US Lecce — Inter 0-2

Dopo il successo esterno contro il Lecce, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando la difficoltà della gara e l’importanza dei tre punti conquistati. I nerazzurri hanno ottenuto una vittoria fondamentale grazie a una prova di solidità, organizzazione e grande maturità tattica.

«Non era semplice, ma la squadra ha risposto presente»

Il tecnico ha evidenziato come la partita fosse particolarmente insidiosa, soprattutto per le condizioni fisiche e logistiche della squadra, reduce da numerosi impegni internazionali.

«Abbiamo disputato una partita seria, capendo subito quanto fosse importante il risultato. Non era affatto semplice prepararla: da martedì siamo stati continuamente in viaggio per l’Europa, abbiamo lavorato poco sul campo e gestire le energie non è stato facile».

Chivu ha voluto però premiare l’atteggiamento del gruppo, capace di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane, in particolare in campionato.

«Mi tengo tutto quello che questi ragazzi stanno cercando di costruire: continuità, mentalità e solidità. Sono aspetti che stanno emergendo chiaramente negli ultimi mesi».

Testa già alla prossima sfida decisiva

Nonostante la soddisfazione per il successo, lo sguardo dell’allenatore è già rivolto al prossimo impegno europeo, ancora aperto e decisivo per il percorso stagionale dell’Inter.

«Adesso dobbiamo concentrarci sulla partita di martedì. Il discorso qualificazione è ancora aperto e crediamo di poter dire la nostra».

Parole che confermano le ambizioni della squadra nerazzurra su più fronti.

Il ruolo decisivo dello staff e degli analisti

Chivu ha poi voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dietro le quinte da preparatori, collaboratori e match analyst, fondamentali nella gestione di settimane così intense.

«Abbiamo uno staff molto preparato. Anche se abbiamo avuto poco tempo per lavorare su alcune situazioni specifiche, come le palle inattive, tutti fanno un lavoro straordinario».

Il tecnico ha citato in particolare gli analisti e i collaboratori incaricati di studiare queste fasi di gioco, spesso decisive durante una partita.

Inter pericolosa sui calci piazzati

Un altro punto chiave evidenziato dall’allenatore riguarda la qualità della rosa nelle situazioni da fermo, dove l’Inter può contare su fisicità e precisione.

«Abbiamo grandi saltatori in area e ottimi battitori. Giocatori come Barella, Sucic e altri hanno un piede molto educato e sanno mettere palloni pericolosi».

Questa combinazione rende i nerazzurri particolarmente efficaci sui calci piazzati, arma spesso decisiva nelle partite equilibrate.

Una vittoria che conferma la crescita dell’Inter

Il successo per 0-2 sul campo del Lecce rappresenta molto più di tre punti: è la dimostrazione della solidità mentale e della profondità della rosa nerazzurra, capace di imporsi anche in condizioni difficili.

Con campionato e competizioni europee ancora aperti, l’Inter sembra aver trovato continuità e identità, elementi fondamentali per puntare ai traguardi più ambiziosi della stagione.

La prova del Via del Mare conferma una squadra matura, organizzata e pronta a giocarsi tutto nelle prossime settimane decisive.

Video integrale - CHIVU: «NON ERA SEMPLICE, ABBIAMO FATTO UNA PARTITA SERIA»