Tennistavolo Norbello: altra gara casalinga per la A2 maschile

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Prima di fare ulteriori valutazioni, meglio tenersi composti in attesa del nuovo risultato dei Norbelloni.

Quello che salta agli occhi è il loro rendimento nullo nelle tre giornate che hanno caratterizzato il post giro di boa.

Ora serve tanto incoraggiamento senza pensare alla entità dell’avversario: non deve far paura perché il rendimento potenziale dalla compagine guilcerina potrebbe affiorare nei momenti più disperati.

E’ auspicabile che il pubblico sia clemente e reattivo nel dare una spinta di comprensione a questi giocatori, incapaci, ultimamente di imbroccarne una.

L’ingresso in palestra è gratuito.

Campionato Serie A2 Maschile – Girone A

Quarta giornata di ritorno Domenica 22 febbraio 2026 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra comunale - via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello AON Vittoria Milano Sport

SERVE UNA FORMAZIONE COMPATTA E ROBUSTA

Il grande quesito di chi segue le vicende della squadra è come mai non abbiano mai giocato assieme i due stranieri Miguel Vilchez e Alexis Orencel.

La delicata partita di domenica potrebbe fugarlo una volta per tutte, ma le porte societarie restano chiuse, segno che l’atteggiamento serioso scrutato nei giorni precedenti non si placherà fino alla fine del match; come se non si volesse interferire nella ritualità emergenziale volta a isolare in una cupola di vetro i protagonisti affinché facciano finalmente risultato.

Tra gli italiani sono in preallarme tutti e tre i componenti della rosa: Davide Lorenzo Simon, Nicolas Galvano e Alvaro Nunez Buozi.

Sembra improbabile che Milano abbia ancora in mente il discorso promozione, considerato che il distacco della capolista Reggio Emilia è di sei punti, ma lo sfizio di vincere nella rinomata palestra norbellese accomuna gran parte delle società in lizza.

Due sole sconfitte contro Reggio Emilia e la pericolante TT Vicenza; la formazione ambrosiana detiene il maggior numero di pareggi del campionato (4).

Nel roster non spicca un asso pigliatutto ma quattro prospetti capaci di fare il bello o il cattivo tempo.

Rende di più, attualmente, Matteo Fantoni (61,1%), seguito dall’ex campione italiano Stefano Tomasi (58,3%), dal nigeriano Amadi Omeh (50%) e l’ex Roberto Negro (42,9%).