Crotone batte Foggia 3-1 e rilancia la corsa playoff. Video

Allo “Scida” i rossoblù ribaltano il match nella ripresa: crisi sempre più profonda per i pugliesi

Il Crotone ritrova vittoria e fiducia nella 28ª giornata di Serie C, superando il Foggia per 3-1 allo stadio Ezio Scida. Un successo pesante per la squadra di Emilio Longo, che resta agganciata alla zona alta della classifica e mantiene vivo l’obiettivo playoff, mentre per i rossoneri continua un periodo estremamente difficile, con una striscia negativa che complica la lotta salvezza.

Arrivavano entrambe da risultati deludenti: un solo punto nelle ultime due gare per i calabresi e addirittura zero nelle precedenti cinque per i pugliesi. Una partita quindi carica di tensione e con l’urgenza, per entrambe, di tornare a muovere la classifica.

Avvio shock: Romeo porta avanti il Foggia

Nonostante il momento complicato, è il Foggia a partire meglio. Una disattenzione difensiva del Crotone apre spazi per l’azione offensiva rossonera: Ligori serve Romeo, che dopo uno scambio con Tommasini riceve palla al limite e batte il portiere con un preciso sinistro.

Per il centrocampista, arrivato nel mercato di gennaio, è il primo gol con la nuova maglia. Un segnale importante per una squadra che ha cercato rinforzi per uscire dalle zone basse della classifica. Il Foggia, guidato dal nuovo tecnico Pazienza al debutto in panchina, sembra gestire bene il vantaggio nel primo tempo.

L’episodio chiave: espulsione e punizione di Piovanello

La gara cambia radicalmente a inizio ripresa. Romeo, già autore del gol, commette un fallo da ultimo uomo su Piovanello lanciato a rete. Cartellino rosso inevitabile e Foggia in inferiorità numerica.

Sulla successiva punizione, lo stesso Piovanello disegna una traiettoria perfetta che si insacca sotto l’incrocio: un gol spettacolare che vale l’1-1 e riapre completamente il match. Per l’attaccante è la terza rete stagionale, ma soprattutto una giocata che accende definitivamente il Crotone.

Musso completa la rimonta

Con l’uomo in più, i rossoblù alzano ritmo e pressione. Il sorpasso arriva poco dopo: su azione da calcio d’angolo e successiva respinta, Antonino Musso è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a depositarlo in rete per il 2-1.

L’attaccante conferma il buon momento dopo il gol decisivo segnato nella gara precedente, dimostrando opportunismo e senso della posizione.

Gomez chiude i conti su rigore

Il Foggia prova a reagire ma si espone alle ripartenze del Crotone. In contropiede Zunno salta un avversario e cade dopo un contatto in area. L’arbitro inizialmente lascia correre, ma dopo la revisione al monitor concede il calcio di rigore.

Dal dischetto si presenta Guido Gomez, che spiazza Perucchini e firma il definitivo 3-1. Per l’attaccante è il 14° gol in campionato, il terzo consecutivo, numeri che lo confermano tra i bomber più decisivi della Serie C.

Classifica e prospettive: Crotone in risalita, Foggia in emergenza

Il successo rappresenta la terza vittoria consecutiva casalinga per il Crotone, che rilancia le proprie ambizioni nelle zone nobili della classifica e continua a inseguire le posizioni utili per i playoff.

Situazione opposta per il Foggia, alla sesta sconfitta di fila e ancora all’ultimo posto. L’esordio di Pazienza non porta la svolta sperata e servirà un cambio di marcia immediato per evitare una retrocessione che appare sempre più concreta.

Una partita divisa in due

La gara dello Scida racconta due storie diverse: un primo tempo equilibrato con il Foggia ordinato e concreto, e una ripresa dominata dal Crotone grazie alla superiorità numerica e alla maggiore qualità offensiva.

Nel calcio, spesso, gli episodi fanno la differenza. In questo caso, l’espulsione di Romeo e la punizione capolavoro di Piovanello hanno cambiato l’inerzia del match, trasformando una possibile vittoria pugliese in una rimonta netta dei calabresi.

