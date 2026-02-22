Ardore: Battuto il Taurianova 3-0. Quinta vittoria consecutiva e zona play-off consolidata.

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

I padroni di casa dominano al “Vescovado” e rilanciano le ambizioni stagionali.

Le parole del presidente Eugenio Minniti e l’analisi del momento biancazzurro.

Allo stadio Vescovado di Ardore, l’Ardore Calcio supera con un netto 3-0 il Taurianova e conquista la quinta vittoria consecutiva, confermandosi tra le protagoniste del campionato. Un successo importante non solo per il risultato, ma per la solidità mostrata in campo e per la continuità di rendimento che sta caratterizzando le ultime settimane. La squadra guidata da mister Maurizio Panarello continua la propria scalata in classifica, consolidando la posizione nella zona play-off e dimostrando di avere tutte le carte in regola per competere fino alla fine. Del resto il calendario è dalla loro parte, con l’ultima partita da giocare in casa proprio contro la battistrada Deliese.





Analisi della partita: primo tempo in controllo, ripresa travolgente.

Il match si è sviluppato su due binari ben distinti: un primo tempo giocato con equilibrio e gestione del possesso palla. Pochissime le azioni pericolose, e quelle poche sono state tutte dalla parte dei padroni di casa che hanno pigiato sull’acceleratore per riuscire a portare a casa questi importantissimi tre punti. Nella seconda frazione il gioco si è fatto decisamente più incisivo, con pressione alta e numerose occasioni da gol. L’Ardore è passato in vantaggio nella prima parte della gara con Milara, per poi dilagare nella ripresa con le reti di De Oliveira e Da Motta creando. Tra le altre cose, almeno dieci nitide occasioni da rete. Una prova di forza che evidenzia non solo la qualità offensiva, ma anche la maturità di un gruppo che sa quando e come accelerare. Il Taurianova, formazione organizzata e destinata a un campionato tranquillo di metà classifica, ha comunque mostrato buona struttura, ma non è riuscito a contenere l’intensità dei padroni di casa.





I marcatori: attacco decisivo e continuità sotto porta.

A firmare il 3-0 sono stati, come dicevamo prima: Milara, De Oliveira e Da Motta. Tre nomi che stanno diventando sinonimo di affidabilità e concretezza offensiva. La continuità realizzativa del reparto avanzato rappresenta uno dei principali punti di forza dell’Ardore Calcio, capace di trovare la via del gol con regolarità nelle ultime gare. L’inserimento dei nuovi arrivati nel mercato di gennaio ha ulteriormente elevato il livello tecnico della squadra, integrandosi perfettamente con il gruppo costruito a inizio stagione.





Difesa blindata: numeri da squadra di vertice.

Se l’attacco brilla, la difesa non è da meno. Nelle ultime cinque partite la retroguardia amaranto ha concesso pochissimo: un solo gol subito su azione a risultato già acquisito; maggiore solidità dopo gli innesti di gennaio; ottimo filtro del centrocampo che costruisce e spesso determina il risultato finale. L’arrivo di Otero Facundo (centrale) e Mittica tra i pali ha contribuito a rafforzare un reparto già competitivo e che ora appare impenetrabile. Il centrocampo, con De Stefano e Da Motta, garantisce equilibrio e copertura, mentre Moisello -ormai titolare inamovibile- si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere tattico della squadra.





Giovani e settore giovanile: il futuro è già in campo.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto dell’Ardore Calcio riguarda la valorizzazione del settore giovanile. Mister Maurizio Panarello, pur squalificato e presente in tribuna, continua a lavorare su una linea chiara: costruire un gruppo solido investendo sui giovani. Tra i profili più promettenti: Paparo, Pllumbi, Ibra Sowe (classe 2007, convocato nella rappresentativa regionale), Todorarelli, Seminara e Bruzzè. Il club può vantare negli ultimi tre anni una presenza costante nella rappresentativa Under 19 regionale, segnale concreto di un lavoro strutturato e continuo sul vivaio.





Classifica e scenari play-off: otto finali decisive.

Con otto partite ancora da disputare, il campionato resta apertissimo. L’Ardore Calcio ha la fortuna di giocare sei gare in casa, inclusi diversi scontri diretti, pertanto la lotta coinvolge anche le squadre più competitive come il Gioiosa Jonica, la Deliese, la Bovalinese e il San Nicola Chiaravalle-Soverato. Alla luce di ciò, ogni turno può cambiare gli equilibri al vertice, ma la squadra di Ardore ha già dimezzato il distacco dalle dirette concorrenti nelle ultime settimane e questo è un buon viatico per il prosieguo del girone di ritorno. L’obiettivo dichiarato resta chiaro: fare più punti possibili gara dopo gara, senza proclami ma con umiltà e determinazione.





Le parole del presidente Eugenio Minniti.

Il presidente Eugenio Minniti ha sottolineato l’importanza del momento positivo: “Stiamo vivendo una crescita costante. La squadra gioca con umiltà e grande consapevolezza. I nuovi arrivati si sono integrati perfettamente e il gruppo sta dimostrando maturità. Pensiamo partita dopo partita, poi a fine campionato faremo i conti.” Un messaggio chiaro: concentrazione massima, nessuna distrazione e fiducia nel lavoro quotidiano.





Ardore Calcio in crescita: solidità, giovani e ambizione.

Il 3-0 contro il Taurianova non è solo un risultato, ma la fotografia di una squadra in salute, compatta e con un’identità definita. Tra difesa solida, attacco prolifico e valorizzazione dei giovani, l’Ardore Calcio si candida con forza a recitare un ruolo da protagonista nella fase decisiva del campionato. Le prossime settimane diranno se la corsa ai play-off potrà trasformarsi in qualcosa di ancora più ambizioso. Intanto, al Vescovato si continua a sognare.





Il Tabellino. Ardore 3 (15’ pt Milara - 23’ st Da Motta - 42’ st De Oliveira) - Taurianova 0

Ardore: Mittica 6, Novo 6 (18’ pt Pllumbi 6), Campestrini 6, Otero 6.5, Sowe 7 (44’ Bruzzè 5.5), Nucera 6.5, Moisello 7, Paparo 6 (25’ st Sow 6), Milara 6.5 (45’ st Seminara 5.5), Da Motta 7, De Oliveira 6.5. All. Panarello 6.5

Taurianova: Moscato 6, Romeo 6, Reitano 6, Giovinazzo 5.5 (38’ st Gallo 5.5), Grasso 5.5, Mantegna 6, Greco 6 (27’ st Sorbara 5.5), Zito 5.5 (18’ st Spirli 5.5), Rechichi 6 (20’ Viola 5.5), Alampi 6.5, Saffioti 6. All. Coppola 6.5

Arbitro: Fiore di Reggio Calabria 6.5











