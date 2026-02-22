Juventus ko allo Stadium: le parole di Spalletti e Thuram dopo Juventus–Como 0-2. Video

Tempo di lettura: ~3 min

Sconfitta pesante per i bianconeri, analisi tra limiti mentali e meriti del Como

La sconfitta per 0-2 della Juventus contro il Como allo Stadium accende il dibattito su forma, identità e tenuta psicologica della squadra. Nel post-gara, in conferenza stampa, il tecnico Luciano Spalletti e il centrocampista Khephren Thuram hanno analizzato una partita che rischia di pesare non solo sulla classifica, ma soprattutto sul morale del gruppo.

Il Como, organizzato e qualitativo, ha saputo sfruttare errori e momenti di difficoltà dei bianconeri, imponendo il proprio ritmo e colpendo nei momenti chiave.

Spalletti: “Il problema è mentale, ma la qualità c’è”

L’allenatore bianconero ha sottolineato come il gol subito abbia complicato la gestione emotiva della gara, senza però negare che la squadra abbia provato a reagire.

Secondo Spalletti, il nodo principale non è tecnico ma psicologico: la Juventus crea occasioni ma fatica a concretizzarle e perde fiducia quando viene colpita.

“La reazione c’è stata, ma contro una squadra che sa palleggiare e gestire il ritmo diventa difficile recuperare.”

Il tecnico ha evidenziato diversi aspetti critici:

Troppi errori nei passaggi , che favoriscono le ripartenze avversarie

, che favoriscono le ripartenze avversarie Difficoltà nel mantenere il possesso palla

Scarsa lucidità nelle occasioni da gol

Calo di fiducia dopo gli episodi negativi

Un dato significativo riguarda i gol subiti: per la tredicesima volta in stagione la Juventus ha incassato rete al primo tiro nello specchio.

“Non siamo fragili come sembra, ma in questo momento non riusciamo a riconoscere le nostre qualità.”

Compattezza e stabilità: ciò che manca alla Juventus

Spalletti ha parlato apertamente di una squadra che ha smarrito equilibrio e continuità.

Secondo il tecnico, non si tratta di mancanza di talento ma di:

Mancanza di compattezza di gruppo

Instabilità emotiva

Scarsa tenacia nei momenti difficili

Pressione psicologica crescente

Ha inoltre respinto l’idea di colpe individuali, includendo anche il portiere nelle difficoltà generali.

“Se il portiere è in difficoltà, lo è tutta la squadra. Non esistono colpe isolate.”

Spalletti: “Non mollo, continuerò fino alla fine”

Nonostante il periodo negativo, l’allenatore ha ribadito la volontà di continuare a lavorare senza abbassare il livello di richiesta.

La preoccupazione principale non riguarda la sua posizione personale, ma la responsabilità verso club e tifosi.

“Sono preoccupato per chi crede in noi. Questa squadra può ancora rimettere a posto le cose.”

Spalletti ha anche confermato che un giocatore uscito acciaccato ha riportato una contusione, ma la sua disponibilità sarà valutata nei prossimi giorni.

Thuram: “Siamo arrabbiati, ma dobbiamo ripartire subito”

Anche Khephren Thuram ha analizzato la sconfitta, mostrando delusione ma senza perdere fiducia.

Il centrocampista ha riconosciuto i meriti del Como e l’importanza di reagire immediatamente, soprattutto in vista dei prossimi impegni europei.

“Abbiamo perso punti importanti contro una squadra che ha giocato bene.”

Per Thuram, la chiave è non lasciarsi travolgere dai risultati negativi:

Fiducia nel gruppo ancora intatta

Necessità di lavorare di più

Importanza di analizzare errori e aspetti positivi

Testa alta nonostante le sconfitte

Il Como convince: organizzazione e qualità decisive

Il francese ha elogiato apertamente l’avversario, definendolo una squadra preparata e ben allenata.

Secondo Thuram, il Como ha dominato soprattutto:

Nel palleggio

Nelle seconde palle

Nell’ordine tattico

Nella gestione dei tempi di gioco

“Sono molto organizzati e preparano bene le partite.”

Juventus, serve una svolta immediata

La sconfitta interna contro il Como rappresenta un campanello d’allarme. La Juventus dovrà ritrovare rapidamente solidità mentale, efficacia offensiva e continuità per non compromettere gli obiettivi stagionali.

La sensazione emersa dalla conferenza è chiara: la squadra ha qualità, ma deve ritrovare fiducia e identità.

Conclusione

Le parole di Spalletti e Thuram delineano una Juventus ferita ma non rassegnata. Tra analisi lucida e voglia di riscatto, il messaggio è uno solo: lavorare, reagire e ritrovare compattezza.

La risposta arriverà dal campo, già nelle prossime partite decisive.

Video integrale - Le parole di SPALLETTI e THURAM dopo Juventus 0-2 Como | CONFERENZA STAMPA