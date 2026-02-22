Juventus ko allo Stadium: le parole di Spalletti e Thuram dopo Juventus–Como 0-2. Video
Sconfitta pesante per i bianconeri, analisi tra limiti mentali e meriti del Como
La sconfitta per 0-2 della Juventus contro il Como allo Stadium accende il dibattito su forma, identità e tenuta psicologica della squadra. Nel post-gara, in conferenza stampa, il tecnico Luciano Spalletti e il centrocampista Khephren Thuram hanno analizzato una partita che rischia di pesare non solo sulla classifica, ma soprattutto sul morale del gruppo.
Il Como, organizzato e qualitativo, ha saputo sfruttare errori e momenti di difficoltà dei bianconeri, imponendo il proprio ritmo e colpendo nei momenti chiave.
Spalletti: “Il problema è mentale, ma la qualità c’è”
L’allenatore bianconero ha sottolineato come il gol subito abbia complicato la gestione emotiva della gara, senza però negare che la squadra abbia provato a reagire.
Secondo Spalletti, il nodo principale non è tecnico ma psicologico: la Juventus crea occasioni ma fatica a concretizzarle e perde fiducia quando viene colpita.
“La reazione c’è stata, ma contro una squadra che sa palleggiare e gestire il ritmo diventa difficile recuperare.”
Il tecnico ha evidenziato diversi aspetti critici:
- Troppi errori nei passaggi, che favoriscono le ripartenze avversarie
- Difficoltà nel mantenere il possesso palla
- Scarsa lucidità nelle occasioni da gol
- Calo di fiducia dopo gli episodi negativi
Un dato significativo riguarda i gol subiti: per la tredicesima volta in stagione la Juventus ha incassato rete al primo tiro nello specchio.
“Non siamo fragili come sembra, ma in questo momento non riusciamo a riconoscere le nostre qualità.”
Compattezza e stabilità: ciò che manca alla Juventus
Spalletti ha parlato apertamente di una squadra che ha smarrito equilibrio e continuità.
Secondo il tecnico, non si tratta di mancanza di talento ma di:
- Mancanza di compattezza di gruppo
- Instabilità emotiva
- Scarsa tenacia nei momenti difficili
- Pressione psicologica crescente
Ha inoltre respinto l’idea di colpe individuali, includendo anche il portiere nelle difficoltà generali.
“Se il portiere è in difficoltà, lo è tutta la squadra. Non esistono colpe isolate.”
Spalletti: “Non mollo, continuerò fino alla fine”
Nonostante il periodo negativo, l’allenatore ha ribadito la volontà di continuare a lavorare senza abbassare il livello di richiesta.
La preoccupazione principale non riguarda la sua posizione personale, ma la responsabilità verso club e tifosi.
“Sono preoccupato per chi crede in noi. Questa squadra può ancora rimettere a posto le cose.”
Spalletti ha anche confermato che un giocatore uscito acciaccato ha riportato una contusione, ma la sua disponibilità sarà valutata nei prossimi giorni.
Thuram: “Siamo arrabbiati, ma dobbiamo ripartire subito”
Anche Khephren Thuram ha analizzato la sconfitta, mostrando delusione ma senza perdere fiducia.
Il centrocampista ha riconosciuto i meriti del Como e l’importanza di reagire immediatamente, soprattutto in vista dei prossimi impegni europei.
“Abbiamo perso punti importanti contro una squadra che ha giocato bene.”
Per Thuram, la chiave è non lasciarsi travolgere dai risultati negativi:
- Fiducia nel gruppo ancora intatta
- Necessità di lavorare di più
- Importanza di analizzare errori e aspetti positivi
- Testa alta nonostante le sconfitte
Il Como convince: organizzazione e qualità decisive
Il francese ha elogiato apertamente l’avversario, definendolo una squadra preparata e ben allenata.
Secondo Thuram, il Como ha dominato soprattutto:
- Nel palleggio
- Nelle seconde palle
- Nell’ordine tattico
- Nella gestione dei tempi di gioco
“Sono molto organizzati e preparano bene le partite.”
Juventus, serve una svolta immediata
La sconfitta interna contro il Como rappresenta un campanello d’allarme. La Juventus dovrà ritrovare rapidamente solidità mentale, efficacia offensiva e continuità per non compromettere gli obiettivi stagionali.
La sensazione emersa dalla conferenza è chiara: la squadra ha qualità, ma deve ritrovare fiducia e identità.
Conclusione
Le parole di Spalletti e Thuram delineano una Juventus ferita ma non rassegnata. Tra analisi lucida e voglia di riscatto, il messaggio è uno solo: lavorare, reagire e ritrovare compattezza.
La risposta arriverà dal campo, già nelle prossime partite decisive.
Video integrale - Le parole di SPALLETTI e THURAM dopo Juventus 0-2 Como | CONFERENZA STAMPA
