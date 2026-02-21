Marecross, domani si terrà la tappa del Campionato nazionale sulla spiaggia di Giovino

Tempo di lettura: ~1 min

CATANZARO - L’Amministrazione comunale informa che la tappa del Campionato nazionale Marecross, in programma domani sulla spiaggia di Giovino, si svolgerà regolarmente.

La Commissione comunale di vigilanza ha infatti espresso parere favorevole allo svolgimento della manifestazione, mentre l’Autorità giudiziaria ha disposto il dissequestro dell’area interessata, consentendo così la piena realizzazione dell’evento.

“Si tratta di un appuntamento di rilievo nazionale, fortemente voluto dall’Amministrazione, che rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva e di valorizzazione del territorio, capace di richiamare atleti, appassionati e visitatori da tutta Italia”. A sottolinearlo é

L’asssessore allo Sport, Antonio Battaglia, evidenziando come “questa manifestazione confermi l’impegno politico e operativo dell’Amministrazione nel sostenere eventi sportivi di qualità e di respiro nazionale, capaci di coniugare spettacolo, turismo e partecipazione.”

Al termine della competizione sarà garantito il completo ripristino dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto dell’ambiente e senza alcun danneggiamento dell’area.