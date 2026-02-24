Maltempo ai Laghi di Sibari, intervento dei Vvf di Catanzaro

Tempo di lettura: ~2 min

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro è intervenuto nei giorni scorsi nel comprensorio dei Laghi di Sibari in relazione all’emergenza idro-meteorologica che ha interessato l’area, determinando fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua, allagamenti diffusi e mareggiate lungo il litorale.

Su disposizione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, nella giornata di venerdì 13 febbraio è stato attivato il dispositivo di rinforzo con l’invio di personale e mezzi specializzati dal Comando di Catanzaro. In particolare, sono state impiegate n. 5 unità abilitate al soccorso fluviale/alluvionale, operanti con modulo MO.CRAB (Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico di Base), nonché n. 2 unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con automezzo UCL (Unità di Comando Locale), per il supporto alle funzioni di pianificazione, coordinamento e gestione delle operazioni di soccorso tecnico urgente.

Una volta raggiunta l’area interessata dagli eventi alluvionali, le squadre hanno operato in modo continuativo fino a domenica 23 u.s., con turnazione del personale ogni 72 ore. Le attività di soccorso hanno riguardato in via prioritaria il salvataggio di persone rimaste isolate e bloccate all’interno delle abitazioni a causa dell’innalzamento dei livelli idrici, nonché l’assistenza alla popolazione e il supporto logistico agli sfollati. Ulteriori interventi hanno interessato operazioni di prosciugamento, messa in sicurezza di ambienti e infrastrutture e il recupero di beni essenziali dalle unità abitative allagate, tra cui documentazione personale e farmaci salvavita.

L’azione coordinata del personale impiegato ha consentito di garantire un presidio operativo costante nelle aree maggiormente critiche, concorrendo in maniera significativa al contenimento degli effetti dell’evento calamitoso e al progressivo ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela della popolazione.