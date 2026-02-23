Incendio a Pianopoli: abitazione devastata dalle fiamme in via Margherita, edificio dichiarato inagibile
Fiamme al primo piano e nel sottotetto: ingenti danni strutturali ma nessun ferito
Un violento incendio in abitazione a Pianopoli, in provincia di Catanzaro, ha provocato gravi danni a un edificio residenziale situato in via Margherita n. 28. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze peggiori e, fortunatamente, non si registrano feriti.
Intervento dei Vigili del Fuoco: mobilitate più squadre e mezzi speciali
L’allarme è scattato nelle scorse ore, quando una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro — distaccamento di Lamezia Terme è giunta sul posto con mezzi di supporto fondamentali per domare il rogo.
Sono stati impiegati:
- un’autobotte per il rifornimento idrico continuo
- un’autoscala per raggiungere le parti alte dell’edificio
- personale specializzato nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza
La rapidità dell’intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme prima che coinvolgessero l’intero stabile o le abitazioni vicine.
Abitazione gravemente danneggiata: distrutti arredi e compromesso il solaio
Il fuoco ha interessato in modo particolare:
- il primo piano dell’edificio
- il sottotetto
- parte della struttura portante
Le fiamme hanno distrutto completamente mobilia, suppellettili e beni domestici, mentre le altissime temperature hanno causato danni strutturali al solaio del locale magazzino al piano terra.
Proprio il surriscaldamento delle strutture ha reso necessaria una verifica approfondita della stabilità dell’immobile.
Edificio inagibile: accesso vietato per motivi di sicurezza
Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’interdizione dell’accesso all’ala dell’edificio interessata dall’incendio, giudicata non sicura.
Questa misura preventiva serve a evitare ulteriori rischi legati a possibili cedimenti strutturali o alla presenza di materiali instabili.
Presenti Carabinieri, 118 e autorità competenti
Sul luogo dell’emergenza erano presenti anche:
- i Carabinieri, per gli accertamenti e la gestione dell’area
- il personale sanitario del SUEM 118
- il funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco, Ispettore Antincendio Massimo Conforti
Nonostante la gravità dell’evento, non risultano persone ferite o intossicate.
Indagini in corso sulle cause del rogo
Le cause dell’incendio a Pianopoli sono ancora oggetto di indagine. I tecnici stanno effettuando rilievi per stabilire l’origine delle fiamme, verificando eventuali cortocircuiti, malfunzionamenti o altre possibili cause accidentali.
Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.