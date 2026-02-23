Incendio a Pianopoli: abitazione devastata dalle fiamme in via Margherita, edificio dichiarato inagibile

Tempo di lettura: ~2 min

Fiamme al primo piano e nel sottotetto: ingenti danni strutturali ma nessun ferito

Un violento incendio in abitazione a Pianopoli, in provincia di Catanzaro, ha provocato gravi danni a un edificio residenziale situato in via Margherita n. 28. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze peggiori e, fortunatamente, non si registrano feriti.

Intervento dei Vigili del Fuoco: mobilitate più squadre e mezzi speciali

L’allarme è scattato nelle scorse ore, quando una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro — distaccamento di Lamezia Terme è giunta sul posto con mezzi di supporto fondamentali per domare il rogo.

Sono stati impiegati:

un’ autobotte per il rifornimento idrico continuo

per il rifornimento idrico continuo un’ autoscala per raggiungere le parti alte dell’edificio

per raggiungere le parti alte dell’edificio personale specializzato nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

La rapidità dell’intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme prima che coinvolgessero l’intero stabile o le abitazioni vicine.

Abitazione gravemente danneggiata: distrutti arredi e compromesso il solaio

Il fuoco ha interessato in modo particolare:

il primo piano dell’edificio

il sottotetto

parte della struttura portante

Le fiamme hanno distrutto completamente mobilia, suppellettili e beni domestici, mentre le altissime temperature hanno causato danni strutturali al solaio del locale magazzino al piano terra.

Proprio il surriscaldamento delle strutture ha reso necessaria una verifica approfondita della stabilità dell’immobile.

Edificio inagibile: accesso vietato per motivi di sicurezza

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’interdizione dell’accesso all’ala dell’edificio interessata dall’incendio, giudicata non sicura.

Questa misura preventiva serve a evitare ulteriori rischi legati a possibili cedimenti strutturali o alla presenza di materiali instabili.

Presenti Carabinieri, 118 e autorità competenti

Sul luogo dell’emergenza erano presenti anche:

i Carabinieri , per gli accertamenti e la gestione dell’area

, per gli accertamenti e la gestione dell’area il personale sanitario del SUEM 118

il funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco, Ispettore Antincendio Massimo Conforti

Nonostante la gravità dell’evento, non risultano persone ferite o intossicate.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Le cause dell’incendio a Pianopoli sono ancora oggetto di indagine. I tecnici stanno effettuando rilievi per stabilire l’origine delle fiamme, verificando eventuali cortocircuiti, malfunzionamenti o altre possibili cause accidentali.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.