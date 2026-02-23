Thom Capital sceglie Luana Loreti come Project Manager Italia di Caffè Bocca della Verità

Tempo di lettura: ~3 min

Thom Capital, specializzata nell'individuazione e nella massimizzazione delle opportunità di investimento nei marchi di lusso internazionali, annuncia la nomina di Luana Loreti come Project Manager per lo sviluppo in Italia del brand Caffè Bocca della Verità, di proprietà dell’azienda.

Luana Loreti ha il compito di gestire - in linea con la mission aziendale e in coordinamento con il team internazionale - la strategia e lo sviluppo del marchio italiano che fa della trasparenza e della qualità superiore il proprio vessillo. Nato a Roma nel 1958, Caffè Bocca della Verità unisce l'eredità di generazioni mantenendo le sue radici artigianali nella gamma di prodotti che ben definiscono il gusto di ogni singola miscela, ciascuna contraddistinta da una forte identità, per soddisfare i gusti dei palati più esigenti e disponibili nei formati grani, macinato, cialde e capsule compatibili. Il marchio è oggi molto più di un caffè e risponde a una visione ampia basata sull’innovazione: partendo dalla propria eredità come torrefazione italiana, Caffè Bocca della Verità ha sviluppato negli ultimi anni un ecosistema di prodotti capace di adattarsi sia ai mercati locali sia a quelli internazionali, seguendo da vicino l’evoluzione delle abitudini di consumo.

L’attività professionale di Luana Loreti è iniziata attraverso un contatto diretto e precoce con la realtà lavorativa, maturando un'esperienza trasversale che l'ha vista impegnata in settori molto diversi. Un percorso che le ha permesso di sviluppare una comprensione profonda di ogni anello della filiera. In coordinamento con la mission aziendale, il suo obiettivo è di mettere al centro della propria operatività le persone: sia nella cura al cliente per fargli avere la miglior esperienza con il prodotto, sia nei riguardi dei collaboratori, per una migliore sinergia indirizzata alla crescita del brand.

Luana Loreti ha perseguito una formazione accademica presso la Sapienza Università di Roma, conseguendo una Laurea in Lettere Moderne e specializzandosi in Editoria e Scrittura. Questa formazione non è rimasta confinata ai libri: “gestire un progetto complesso nel settore del caffè Luxury è paragonabile all'editing di un grande testo – spiega Luana Loreti. Richiede la stessa precisione chirurgica, la cura per il dettaglio e la capacità di mantenere una visione d'insieme coerente, affinché ogni progetto possa raccontare una storia di eccellenza senza sbavature. Sono entusiasta di questa nuova sfida e pronta a dare il mio contributo insieme al team italiano”.

Luana Loreti porta nel team una leadership empatica e consapevole. La sua nomina arriva in un momento in cui l'azienda si prepara a nuove sfide internazionali, forte di una gestione che sa guardare ai numeri senza mai dimenticare l'anima e il retaggio culturale che rendono unico il prodotto italiano nel mondo.

Caffè Bocca della Verità è stato protagonista di una fase di espansione internazionale negli ultimi anni, e in modo particolarmente significativo nel biennio 2024/2025, grazie a una strategia multicanale, al rafforzamento della rete di distribuzione e allo sviluppo del canale e-commerce, oltre ad una partnership strategica di grandi eventi sportivi, culturali e istituzionali. Per il 2026, accanto alle miscele premium, Caffè Bocca della Verità ha annunciato l’ampliamento del proprio universo con una linea di tè esclusivi e linee di solubili pensate per nuovi momenti di consumo. Dopo il lancio di Thomas - macchina da caffè di design sviluppata in collaborazione con Faber® - nei prossimi mesi verranno presentati nuovi accessori legati al mondo dell’espresso, caratterizzati da elevate funzionalità, design raffinato ed estetica elegante, creati per chi apprezza il rituale, il dettaglio e l’esperienza. Luana Loreti, che risponde alla direzione con sede a Valencia, ha il compito di gestire la strategia e lo sviluppo del marchio nel mercato italiano nel perseguimento dei nuovi obiettivi.