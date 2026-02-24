Schianto in moto a Cremona, 18enne perde la vita dopo aver evitato un’auto

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Tragico incidente in moto a Cremona: muore un ragazzo di 18 anni in via Sesto

Schianto all’incrocio dopo un sorpasso: inutili i soccorsi, la città sotto shock

Un drammatico incidente stradale a Cremona ha spezzato la vita di un giovane di appena 18 anni. La vittima, Davide Barbieri, è deceduta in ospedale in seguito alle gravissime ferite riportate nello scontro avvenuto nel primo pomeriggio in via Sesto, all’altezza di Largo Ragazzi del ’99.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo viaggiava a bordo della sua moto Aprilia RS quando avrebbe tentato un sorpasso proprio in prossimità di un incrocio, una manovra particolarmente rischiosa in un punto già complesso per la circolazione.

La dinamica dell’incidente: impatto violento contro un’auto parcheggiata

Davanti al motociclista si trovava una Fiat Panda che stava per svoltare a sinistra in via Castelpiano. La conducente, accortasi della presenza della moto, avrebbe frenato improvvisamente. In quel momento il giovane avrebbe urtato lo specchietto laterale dell’auto, perdendo il controllo del mezzo.

La moto è quindi finita contro una Hyundai parcheggiata poco più avanti. L’urto è stato devastante: il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto riportando traumi gravissimi.

Soccorsi immediati e tentativi disperati di rianimazione

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno trovato il giovane in condizioni critiche. I soccorritori hanno tentato a lungo di salvargli la vita con manovre di rianimazione cardiopolmonare durate oltre mezz’ora.

La scena, drammatica, si è consumata sotto gli occhi di residenti e automobilisti di passaggio, profondamente scossi dall’accaduto. Nonostante gli sforzi, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cremona, dove è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero.

La conducente dell’auto sotto shock

La donna alla guida della Panda non ha riportato ferite fisiche, ma è stata assistita perché in evidente stato di shock. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze per chiarire ogni dettaglio della dinamica.

Sul luogo dello schianto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Traffico bloccato e indagini in corso

L’area dell’incidente è rimasta a lungo parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada. La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sui rischi legati ai sorpassi in prossimità degli incroci.