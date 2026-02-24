Cerca

Cronaca Calabria Catanzaro

Meteo Italia: anticiclone protagonista, tempo stabile ma con nebbie e nubi basse

Redazione
Condividi:
Meteo Italia: anticiclone protagonista, tempo stabile ma con nebbie e nubi basse
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Settimana mite e quasi primaverile, ma non sempre soleggiata. Attese foschie, nubi basse e qualche pioggia nel weekend

L’anticiclone domina lo scenario meteorologico sull’Europa centro-occidentale e sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature miti, spesso superiori alla media del periodo. Tuttavia, la presenza di aria umida nei bassi strati favorirà la formazione di nebbie, foschie e nubi basse, che in alcune zone limiteranno il soleggiamento.

La settimana si presenterà quindi con caratteristiche quasi primaverili, ma con disturbi locali soprattutto nelle pianure e lungo le regioni tirreniche.

Martedì: qualche nube al Nordest, nebbie in Val Padana

La giornata di martedì sarà influenzata dalla coda di un fronte in transito a latitudini più settentrionali.

  • Possibili addensamenti al Nordest, con isolate deboli piogge sui confini alpini altoatesini
  • Deboli nevicate oltre i 1800 metri
  • Nebbie e foschie diffuse sulla Val Padana nelle ore più fredde
  • Nubi basse su Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria e tratti tirrenici del Centro-Sud

Nel corso della giornata la situazione tenderà a migliorare, con il sole prevalente su gran parte del Paese. Le temperature saranno in lieve aumento, con punte fino a 20°C al Nordovest.

Mercoledì: stabile ma con nebbie mattutine

Mercoledì l’anticiclone continuerà a garantire tempo stabile e asciutto, ma la visibilità sarà ridotta al mattino in molte zone interne.

Le nebbie interesseranno soprattutto:

  • Val Padana
  • Toscana
  • Umbria
  • Marche

Durante il giorno tenderanno a dissolversi, ma al Nordovest potrebbero persistere più a lungo. Le temperature subiranno un lieve calo in quest’area, mentre resteranno stabili altrove.

Giovedì: scenario simile, aria umida nei bassi strati

La giornata di giovedì ricalcherà quella precedente: dominio dell’alta pressione con cielo spesso velato o offuscato da foschie.

Possibili:

  • Nebbie dense tra pianure del Nord e valli interne del Centro
  • Nubi basse su Liguria, Toscana, Umbria e Marche
  • Miglioramento nelle ore centrali della giornata

Temperature generalmente stazionarie, con possibili lievi aumenti al Nordovest.

Venerdì: anticiclone in indebolimento, più nubi e umidità

Verso fine settimana la struttura anticiclonica potrebbe mostrare segnali di cedimento. L’ingresso di aria più umida dai quadranti occidentali favorirà un aumento delle nubi basse.

Le condizioni attese includono:

  • Nebbie diffuse in Val Padana
  • Cieli grigi sulle regioni tirreniche centro-settentrionali
  • Possibili pioviggini sulla Liguria

Il tempo resterà comunque in gran parte stabile.

Inizio marzo: possibile ritorno della pioggia

Il 1° marzo, data che segna l’inizio della primavera meteorologica, potrebbe portare un cambiamento più evidente. Dopo un inverno caratterizzato da temperature spesso sopra la media — soprattutto al Centro-Sud — e precipitazioni irregolari, le perturbazioni atlantiche potrebbero tornare a interessare l’Italia.

Secondo le proiezioni attuali, il passaggio instabile dovrebbe coinvolgere soprattutto il Nord, con effetti più marcati al Nordovest.

Previsioni weekend

Sabato: piogge al Nordovest, più sole altrove

  • Cielo molto nuvoloso al Nord con piogge sparse al Nordovest
  • Nevicate a quote medio-alte sulle Alpi occidentali
  • Nubi irregolari sulle regioni centrali tirreniche
  • Maggiori schiarite sul resto d’Italia
  • Nebbie notturne e mattutine nelle valli
  • Temperature stabili

Venti deboli meridionali, mari poco mossi o localmente mossi.

Domenica: nuvoloso al Nord, qualche pioggia al Centro tirrenico

  • Molto nuvoloso o coperto al Nord con piogge sparse, soprattutto al Nordovest
  • Deboli nevicate sulle Alpi occidentali a quote medio-alte
  • Nuvoloso sulle regioni centrali tirreniche con piogge possibili sull’alta Toscana
  • Sole prevalente altrove, salvo foschie e nebbie mattutine

Temperature in calo al Nord, stabili sul resto del Paese. Venti deboli meridionali.

Tendenza meteo: primavera anticipata ma con variabilità

In sintesi, l’anticiclone subtropicale continuerà a garantire condizioni generalmente stabili sull’Italia, con un clima mite e tipicamente primaverile. Tuttavia, l’elevata umidità nei bassi strati renderà frequenti nebbie, foschie e cieli grigi, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne.

L’inizio di marzo potrebbe segnare una fase più dinamica, con il ritorno di piogge e perturbazioni atlantiche, in particolare al Nord.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
previsioni-meteo-italia settimana-mite-primaverile nebbie-foschie-val-padana piogge-weekend-nordovest anticiclone-tempo-stabile

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti