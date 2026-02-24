Meteo Italia: anticiclone protagonista, tempo stabile ma con nebbie e nubi basse

Tempo di lettura: ~3 min

Settimana mite e quasi primaverile, ma non sempre soleggiata. Attese foschie, nubi basse e qualche pioggia nel weekend

L’anticiclone domina lo scenario meteorologico sull’Europa centro-occidentale e sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature miti, spesso superiori alla media del periodo. Tuttavia, la presenza di aria umida nei bassi strati favorirà la formazione di nebbie, foschie e nubi basse, che in alcune zone limiteranno il soleggiamento.

La settimana si presenterà quindi con caratteristiche quasi primaverili, ma con disturbi locali soprattutto nelle pianure e lungo le regioni tirreniche.

Martedì: qualche nube al Nordest, nebbie in Val Padana

La giornata di martedì sarà influenzata dalla coda di un fronte in transito a latitudini più settentrionali.

Possibili addensamenti al Nordest , con isolate deboli piogge sui confini alpini altoatesini

, con isolate deboli piogge sui confini alpini altoatesini Deboli nevicate oltre i 1800 metri

Nebbie e foschie diffuse sulla Val Padana nelle ore più fredde

diffuse sulla nelle ore più fredde Nubi basse su Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria e tratti tirrenici del Centro-Sud

Nel corso della giornata la situazione tenderà a migliorare, con il sole prevalente su gran parte del Paese. Le temperature saranno in lieve aumento, con punte fino a 20°C al Nordovest.

Mercoledì: stabile ma con nebbie mattutine

Mercoledì l’anticiclone continuerà a garantire tempo stabile e asciutto, ma la visibilità sarà ridotta al mattino in molte zone interne.

Le nebbie interesseranno soprattutto:

Val Padana

Toscana

Umbria

Marche

Durante il giorno tenderanno a dissolversi, ma al Nordovest potrebbero persistere più a lungo. Le temperature subiranno un lieve calo in quest’area, mentre resteranno stabili altrove.

Giovedì: scenario simile, aria umida nei bassi strati

La giornata di giovedì ricalcherà quella precedente: dominio dell’alta pressione con cielo spesso velato o offuscato da foschie.

Possibili:

Nebbie dense tra pianure del Nord e valli interne del Centro

Nubi basse su Liguria, Toscana, Umbria e Marche

Miglioramento nelle ore centrali della giornata

Temperature generalmente stazionarie, con possibili lievi aumenti al Nordovest.

Venerdì: anticiclone in indebolimento, più nubi e umidità

Verso fine settimana la struttura anticiclonica potrebbe mostrare segnali di cedimento. L’ingresso di aria più umida dai quadranti occidentali favorirà un aumento delle nubi basse.

Le condizioni attese includono:

Nebbie diffuse in Val Padana

Cieli grigi sulle regioni tirreniche centro-settentrionali

Possibili pioviggini sulla Liguria

Il tempo resterà comunque in gran parte stabile.

Inizio marzo: possibile ritorno della pioggia

Il 1° marzo, data che segna l’inizio della primavera meteorologica, potrebbe portare un cambiamento più evidente. Dopo un inverno caratterizzato da temperature spesso sopra la media — soprattutto al Centro-Sud — e precipitazioni irregolari, le perturbazioni atlantiche potrebbero tornare a interessare l’Italia.

Secondo le proiezioni attuali, il passaggio instabile dovrebbe coinvolgere soprattutto il Nord, con effetti più marcati al Nordovest.

Previsioni weekend

Sabato: piogge al Nordovest, più sole altrove

Cielo molto nuvoloso al Nord con piogge sparse al Nordovest

Nevicate a quote medio-alte sulle Alpi occidentali

Nubi irregolari sulle regioni centrali tirreniche

Maggiori schiarite sul resto d’Italia

Nebbie notturne e mattutine nelle valli

Temperature stabili

Venti deboli meridionali, mari poco mossi o localmente mossi.

Domenica: nuvoloso al Nord, qualche pioggia al Centro tirrenico

Molto nuvoloso o coperto al Nord con piogge sparse, soprattutto al Nordovest

Deboli nevicate sulle Alpi occidentali a quote medio-alte

Nuvoloso sulle regioni centrali tirreniche con piogge possibili sull’alta Toscana

Sole prevalente altrove, salvo foschie e nebbie mattutine

Temperature in calo al Nord, stabili sul resto del Paese. Venti deboli meridionali.

Tendenza meteo: primavera anticipata ma con variabilità

In sintesi, l’anticiclone subtropicale continuerà a garantire condizioni generalmente stabili sull’Italia, con un clima mite e tipicamente primaverile. Tuttavia, l’elevata umidità nei bassi strati renderà frequenti nebbie, foschie e cieli grigi, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne.

L’inizio di marzo potrebbe segnare una fase più dinamica, con il ritorno di piogge e perturbazioni atlantiche, in particolare al Nord.