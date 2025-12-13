Al Caffè Santelìa la presentazione di “Ciuridda”, sesto romanzo dello scrittore palermitano Giankarim De Caro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una timida donna bussa alla porta di una sagrestia per confessarsi e denunciare tutto quello che accade nel villaggio, dominato da una consorteria femminile in cui, di madre in figlia, si tramandano i poteri delle erbe, ereditati dall’antica medicina spagirica.

“Fimmini i fora”, fate e streghe si muovono in uno scenario offuscato da magia bianca e nera, terrorizzando con i loro sortilegi mortali, vendicandosi dei soprusi inflitti da uomini insoddisfatti, prepotenti, che martoriano i loro corpi con fustigazioni sacrificali.

Donne, frati, uomini e bambini che, tra pozioni magiche, vane consolazioni religiose e fughe da ambienti opprimenti, si affacciano in un contesto siciliano in cui l’Inquisizione Spagnola impone il conformismo attraverso pratiche di tortura.

Tra autodafé, sermo generalis e impotenti soldati, spicca la figura di Ciuridda, una giovane donna alla ricerca della sua verità che, cullata nella fede della Santuzza, diviene protagonista di segreti, bugie e perdoni custoditi nelle sue fragili ossa.

É la trama di “Ciuridda”, nuovo romanzo dello scrittore palermitano Giankarim De Caro, che sarà presentato domenica 14 dicembre alle 10:30 al Caffè Santelìa, in via Maqueda 77 a Palermo.

Per l’autore, apprezzato e noto in tutta Italia, si tratta della sesta prova letteraria, dopo “Malavita” e “Fiori mai nati” (2018), “Chianchieri” (2020), “Agatina senza pensieri” (2022) e “Romanzo tascio-erotico siciliano” (2024) , tutti editi da Navarra.

Già presentato con successo nei giorni scorsi alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria “Più libri più liberi” a Roma, di cui Giankarim De Caro è stato uno dei protagonisti indiscussi, “Ciuridda” inizia da Palermo il suo “tour” in giro per la Sicilia, e non solo.

Al Caffè Santelìa, l’autore dialogherà con Maurizio Guarneri e Alberto Samonà.

A moderare l’incontro sarà l’editore Ottavio Navarra.



