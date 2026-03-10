Putin e Trump al telefono per oltre un’ora: Ucraina, Iran e crisi energetica al centro del confronto

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Diplomazia globale tra guerra in Ucraina e tensioni in Medio Oriente

Una lunga telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump riporta al centro della scena diplomatica internazionale i due principali fronti di crisi degli ultimi anni: la guerra in Ucraina e il nuovo scenario di tensione in Iran.

Il colloquio, durato oltre un’ora, ha affrontato temi cruciali per l’equilibrio geopolitico mondiale, con particolare attenzione all’andamento del conflitto nel Donbass e alla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi iraniana.

L’incontro telefonico, definito da entrambe le parti “costruttivo e aperto”, rappresenta il primo contatto diretto tra i due leader negli ultimi due mesi e apre alla possibilità di nuovi colloqui regolari tra Mosca e Washington.

Il messaggio di Mosca: negoziati sull’Ucraina e pressione su Kiev

Durante la conversazione, il presidente russo Putin ha ribadito la posizione del Cremlino sulla guerra in Ucraina, sottolineando come l’avanzata delle forze russe nel Donbass dovrebbe spingere Volodymyr Zelenskyy ad accettare un percorso negoziale.

Secondo la lettura russa della situazione militare, i recenti sviluppi sul campo dimostrerebbero che una soluzione politica e negoziata rappresenta l’unica strada percorribile per mettere fine al conflitto.

Mosca avrebbe inoltre invitato Washington a rafforzare la pressione diplomatica su Kiev, soprattutto dopo il rinvio di un nuovo ciclo di colloqui tra Russia e Ucraina, rimandato proprio a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente.

Iran e Medio Oriente: Putin chiede una soluzione diplomatica

Un altro punto centrale del dialogo tra Putin e Trump è stato il conflitto che coinvolge l’Iran, arrivato ormai al decimo giorno di escalation militare.

Il leader russo ha insistito sulla necessità di una rapida soluzione diplomatica, invitando tutte le parti coinvolte a evitare un ulteriore allargamento della crisi.

Trump, dal canto suo, avrebbe espresso un certo ottimismo, dichiarando di ritenere che la guerra in Iran potrebbe concludersi a breve, anche se il quadro regionale rimane complesso.

Nel frattempo Mosca mantiene una posizione prudente, limitandosi a chiedere de-escalation e dialogo internazionale.

Il rapporto con Teheran e il messaggio alla nuova guida iraniana

Parallelamente, Putin ha inviato un messaggio al nuovo leader religioso iraniano Mojtaba Khamenei, figlio dello storico Rahbar Ali Khamenei.

Nel messaggio il presidente russo ha espresso fiducia nella capacità della nuova guida di mantenere l’unità del popolo iraniano in un momento particolarmente delicato per il Paese.

Putin ha inoltre ribadito il sostegno politico della Russia a Teheran, pur senza chiarire se tale supporto includa anche assistenza militare.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal The Washington Post, Mosca potrebbe aver fornito informazioni di intelligence all’Iran per individuare obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente. Tuttavia, né il Cremlino né Teheran hanno confermato queste notizie.

Il ruolo della Russia nei mercati energetici globali

La nuova crisi internazionale ha avuto un impatto immediato sui prezzi dell’energia, che hanno registrato un’impennata sui mercati globali.

Per la Russia si tratta di una boccata d’ossigeno economica, in un momento in cui le spese per il conflitto in Ucraina stanno pesando sui conti pubblici.

Putin ha dichiarato che Mosca è pronta a garantire forniture stabili di petrolio e gas, sottolineando che la Russia rimane uno dei principali attori nel mercato energetico mondiale.

Secondo il Cremlino, le forniture continueranno verso partner considerati affidabili, tra cui alcuni Paesi europei.

Il dibattito in Europa sulle sanzioni energetiche

Il tema dell’energia riaccende anche il dibattito politico in Europa.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, chiedendo di sospendere le sanzioni sull’energia russa.

Secondo Budapest, la crisi internazionale e l’aumento dei prezzi dell’energia renderebbero necessario rivedere le misure restrittive imposte negli ultimi anni.

L’Unione Europea, tuttavia, mantiene una linea prudente: dal 2022 in poi Bruxelles ha progressivamente ridotto la dipendenza energetica dalla Russia, arrivando alla chiusura quasi totale delle importazioni di gas russo.

Uno scenario geopolitico sempre più intrecciato

La telefonata tra Putin e Trump dimostra come le grandi crisi globali siano sempre più interconnesse.

Il conflitto in Ucraina, le tensioni in Iran e la questione energetica internazionale si influenzano reciprocamente, creando uno scenario geopolitico complesso in cui diplomazia, economia e sicurezza globale risultano strettamente legate.

Il dialogo tra Mosca e Washington potrebbe rappresentare un primo passo verso nuovi canali diplomatici, ma molto dipenderà dall’evoluzione delle crisi nei prossimi mesi.