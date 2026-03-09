Crotone, il sindaco Voce firma l’accordo con la Federazione Italiana Nuoto per rilanciare la Piscina Olimpionica

Tempo di lettura: ~4 min

Piscina Olimpionica di Crotone: accordo storico tra Comune e FIN per rilanciare il nuoto in Calabria

Nuovo Centro Federale a Crotone: gestione affidata alla Federazione Italiana Nuoto per valorizzare l’impianto sportivo

Importante passo avanti per lo sport calabrese. Il Comune di Crotone e la Federazione Italiana Nuoto (FIN) hanno ufficialmente sottoscritto un accordo di collaborazione per la gestione e la valorizzazione della Piscina Olimpionica Comunale di via Giovanni Paolo II.

La firma è avvenuta nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” del municipio crotonese, alla presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti federali. L’intesa segna l’inizio di una nuova fase per uno degli impianti sportivi più importanti della città, destinato a diventare un punto di riferimento per il nuoto in Calabria e per l’intero movimento natatorio nazionale.

Accordo tra Comune e Federazione Italiana Nuoto: cosa prevede l’intesa

L’accordo è stato firmato dal dirigente del Settore 2 del Comune di Crotone, Francesco Marano, e dal segretario generale della Federazione Italiana Nuoto, Antonello Panza.

Il progetto introduce un modello gestionale innovativo, basato su una collaborazione strutturata tra amministrazione comunale e federazione sportiva, con l’obiettivo di:

valorizzare la Piscina Olimpionica Comunale di Crotone

promuovere le discipline natatorie regolamentate dalla FIN

sostenere le società sportive del territorio

favorire la partecipazione della cittadinanza alla pratica del nuoto

Grazie a questo accordo, l’impianto potrà sviluppare pienamente la propria vocazione sportiva, diventando uno spazio aperto sia all’attività agonistica sia alla pratica sportiva per tutti.

Nasce il Centro Federale di Nuoto a Crotone

Uno degli aspetti più rilevanti dell’intesa è la nascita di un Centro Federale della Federazione Italiana Nuoto all’interno dell’impianto crotonese.

Questo centro sarà dedicato a:

formazione tecnico-sportiva dei giovani nuotatori

preparazione degli atleti agonisti

organizzazione di raduni collegiali delle squadre nazionali

svolgimento di manifestazioni federali e competizioni ufficiali

La struttura diventerà quindi un polo di eccellenza per il nuoto nel Sud Italia, con la possibilità di ospitare eventi e attività di alto livello.

Gestione dell’impianto: ruolo della FIN e controllo del Comune

Secondo quanto stabilito nell’accordo, la gestione tecnico-amministrativa della piscina olimpionica sarà affidata alla Federazione Italiana Nuoto.

Il Comune di Crotone manterrà comunque un ruolo centrale attraverso:

la definizione delle strategie organizzative

il monitoraggio dell’attuazione dei progetti

il coordinamento tramite un organismo paritetico di indirizzo

Questo organismo avrà il compito di programmare annualmente le attività e garantire che la struttura continui a svolgere anche una funzione sociale e inclusiva.

Sport, inclusione e sostenibilità economica

Tra gli obiettivi principali del progetto rientrano:

lo sviluppo della vocazione sportivo-agonistica della struttura

l’ampliamento del bacino di utenti del nuoto libero

il miglioramento dell’ efficienza gestionale dell’impianto

la sostenibilità economico-finanziaria della gestione

Particolare attenzione sarà rivolta anche all’accesso allo sport per tutte le fasce sociali, promuovendo valori come inclusione, cooperazione e solidarietà.

L’accordo avrà durata di nove anni, con possibilità di proroga per ulteriori cinque anni.

Le dichiarazioni delle istituzioni

Il sindaco Vincenzo Voce ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Con questo accordo compiamo un salto di qualità per il futuro dello sport nella nostra città. La collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto permetterà di valorizzare pienamente un impianto strategico, offrendo nuove opportunità ai giovani, alle società sportive e a tutta la comunità”.

Sulla stessa linea il segretario generale della Federazione Italiana Nuoto, Antonello Panza, che ha evidenziato come il progetto rappresenti una grande opportunità per lo sviluppo del movimento natatorio sul territorio.

Il presidente regionale FIN Alfredo Porcaro ha parlato di un passaggio fondamentale per la crescita del nuoto in Calabria, mentre il responsabile tecnico federale Fabio Conti ha sottolineato il valore del centro per la formazione dei giovani talenti e la preparazione degli atleti.

Infine, il vicepresidente nazionale FIN Andrea Pieri ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni per valorizzare le infrastrutture sportive esistenti.

Manutenzione e riapertura della piscina

L’assessore allo sport del Comune di Crotone, Luca Bossi, ha spiegato che sono già in corso interventi di manutenzione straordinaria per restituire alla città una struttura completamente rinnovata.

L’obiettivo è riaprire l’impianto nel più breve tempo possibile, permettendo agli atleti e ai cittadini di tornare a vivere la piscina olimpionica della città.

“Abbiamo trasformato una criticità in una grande opportunità per Crotone e per tutta la Calabria. Il nuovo Centro Federale di Nuoto rappresenta un progetto ambizioso che offrirà nuove prospettive ai giovani e alle società sportive del territorio”.