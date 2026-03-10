Meteo Italia: piogge in arrivo al Nord e nuova perturbazione nel weekend. Previsioni da martedì a domenica

Tempo di lettura: ~4 min

Instabilità in aumento sull’Italia: prima qualche pioggia, poi il vero peggioramento

Dopo diversi giorni dominati dall’alta pressione sull’Europa meridionale, il quadro meteorologico sull’Italia inizia lentamente a cambiare. L’anticiclone che ha garantito tempo stabile e temperature miti nelle ultime settimane sta infatti perdendo forza sul settore occidentale del continente, lasciando spazio a impulsi instabili provenienti dall’Atlantico.

Queste perturbazioni interesseranno soprattutto Spagna e Francia, ma alcuni fronti riusciranno a raggiungere anche l’Italia, portando nuvolosità, piogge sparse e qualche temporale, soprattutto sulle regioni settentrionali e su parte del Centro.

Il cambiamento più marcato è però atteso nel weekend di metà marzo, quando una perturbazione atlantica più intensa potrebbe attraversare la Penisola da Nord a Sud con piogge diffuse, vento forte e nevicate sui rilievi.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia.

Previsioni meteo martedì: piogge al Nord e nubi al Centro

Martedì si assisterà al passaggio del primo impulso perturbato, che porterà un moderato peggioramento soprattutto al Settentrione.

Nord Italia

Il Nordovest sarà la zona più interessata dal maltempo, con molte nubi e piogge sparse, localmente accompagnate da rovesci temporaleschi sulla Liguria.

Sulle Alpi tornerà anche la neve oltre i 1400 metri.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà anche sulle altre regioni settentrionali, ma con fenomeni più sporadici e irregolari.

Centro Italia

Situazione più variabile. Molte nubi sulla Toscana, dove non si escludono rovesci sui settori centro-settentrionali.

Altrove il cielo si presenterà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite.

Sud Italia

Prevarrà il tempo stabile e soleggiato, anche se nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati piovaschi o brevi temporali sulle aree interne dell’Appennino.

Temperature in calo al Nord, venti variabili o meridionali e mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo mercoledì: instabilità sparsa tra Nord e Centro

Mercoledì il tempo resterà variabile e localmente instabile, ma senza fenomeni particolarmente intensi.

Nord Italia

Possibili rovesci sulla Liguria, soprattutto sui settori centro-orientali.

Su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco isolato.

Condizioni più soleggiate sul Piemonte.

Centro Italia

Persistono rovesci sparsi sulla Toscana, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi brevi piogge sulle zone interne delle altre regioni centrali.

Più sole lungo le aree costiere.

Sud Italia

Prevalenza di tempo stabile e soleggiato, con possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano nelle aree interne appenniniche.

Temperature stazionarie, venti deboli o meridionali e mari poco mossi.

Previsioni meteo giovedì: nuvole e fenomeni sporadici

La giornata di giovedì vedrà condizioni simili, con nuvolosità irregolare e precipitazioni molto locali.

Nord

Cielo irregolarmente nuvoloso su Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, con qualche piovasco occasionale.

Più soleggiato sul Piemonte.

Centro

Ancora instabilità sulla Toscana e nel pomeriggio qualche rovescio sulle zone interne delle regioni centrali.

Tempo più stabile lungo i litorali tirrenici e adriatici.

Sud

Condizioni generalmente soleggiate, con possibili piovaschi pomeridiani nelle aree interne appenniniche.

Temperature senza variazioni significative, venti deboli e mari poco mossi.

Meteo weekend 14-15 marzo: in arrivo la prima vera perturbazione del mese

Il quadro meteorologico potrebbe cambiare in modo più deciso nel fine settimana, quando i modelli indicano l’arrivo della prima intensa perturbazione atlantica di marzo.

Una saccatura di origine nord-atlantica, in discesa dal Regno Unito verso l’Europa centro-occidentale, potrebbe coinvolgere direttamente il bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un minimo di bassa pressione sul Mar Ligure.

Questo scenario porterebbe piogge diffuse, temporali, vento forte e nevicate sui rilievi.

Previsioni meteo sabato

Nord Italia

Atteso maltempo diffuso, con rovesci e temporali che tenderanno ad attenuarsi da ovest nel corso della mattinata.

La neve sulle Alpi potrebbe scendere fino a 1000–1300 metri.

Centro Italia

Condizioni di tempo perturbato, con piogge e temporali anche intensi sulle regioni tirreniche.

Neve sull’Appennino oltre i 1500–1600 metri.

Possibili schiarite dalla seconda parte della giornata.

Sud Italia

Peggioramento su Sardegna, Sicilia occidentale e Campania, con rovesci e temporali localmente intensi.

Altrove inizialmente più variabile, ma con peggioramento nella notte.

Temperature in diminuzione, venti forti a rotazione ciclonica e mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo domenica

Nord

Residua instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, in rapido miglioramento nel corso della giornata.

Tempo più stabile e cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Centro

Ampie schiarite sulle regioni tirreniche, mentre resterà instabile lungo l’Appennino e sulle regioni adriatiche, con miglioramento in serata.

Sud

Ancora maltempo diffuso con piogge e temporali, mentre migliorerà gradualmente su Sardegna e Campania.

Temperature in calo al Sud, venti sostenuti e mari agitati.

In sintesi: dopo alcuni giorni di instabilità moderata tra Nord e Centro, il vero cambiamento meteo in Italia potrebbe arrivare nel weekend del 14-15 marzo, quando una perturbazione atlantica più intensa porterà piogge diffuse, vento forte e neve sui rilievi. Un possibile segnale che la fase stabile delle ultime settimane sta per concludersi.