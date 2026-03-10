Crotone, Arpacal rassicura il sindaco Voce: nessuna traccia di amianto nelle scuole Gravina e Alcmeone

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Amianto nelle scuole di Crotone: Arpacal rassicura, nessuna fibra rilevata al Liceo Gravina e all’Istituto Alcmeone

Le analisi ambientali confermano: assenza di amianto nell’aria e nelle polveri nelle scuole di via Giovanni Paolo II

Crotone – Arrivano risultati rassicuranti per la comunità scolastica. Le analisi effettuate da Arpacal presso il Liceo Gravina (plesso S. Francesco) e l’Istituto Comprensivo Alcmeone, entrambi situati in via Giovanni Paolo II, hanno confermato l’assenza di fibre di amianto nell’aria e nelle polveri analizzate.

I risultati sono stati presentati il 10 marzo 2026 durante una conferenza stampa organizzata presso il Comune di Crotone, alla presenza del sindaco Vincenzo Voce, del presidente della Provincia Fabio Manica e del direttore generale di Arpacal Michelangelo Iannone.

Controlli ambientali nelle scuole di Crotone: come sono state effettuate le analisi

La campagna di monitoraggio è stata avviata per verificare l’eventuale presenza di fibre di amianto negli ambienti scolastici, a seguito delle preoccupazioni emerse negli ultimi giorni tra famiglie e studenti.

I tecnici di Arpacal hanno effettuato prelievi ambientali in diversi punti dell’area scolastica, tra cui:

terrazza esterna dell’edificio scolastico

atrio di ingresso

area esterna dell’Istituto Alcmeone

ingresso principale dell’edificio

pensilina dell’autobus davanti alla scuola

davanzali esterni di alcune aule dell’istituto vicino

I campioni raccolti sono stati analizzati attraverso microscopia elettronica a scansione, una metodologia scientifica prevista dalla normativa nazionale per l’identificazione di eventuali particelle di amianto nell’aria e nelle polveri ambientali.

I risultati Arpacal: nessuna contaminazione da amianto

Gli esiti delle analisi sono chiari:

non sono state rilevate fibre di amianto nell’aria

non è stata riscontrata presenza di amianto nelle polveri analizzate

Secondo i tecnici dell’agenzia regionale, non emergono evidenze di contaminazione da amianto negli ambienti scolastici oggetto delle verifiche.

Il direttore generale Michelangelo Iannone ha spiegato che le verifiche sono state eseguite seguendo procedure standard e con strumentazioni certificate, garantendo la massima affidabilità dei dati raccolti.

Di conseguenza, le condizioni ambientali rilevate risultano compatibili con la normale fruizione degli spazi scolastici da parte di studenti, docenti e personale.

Il commento delle istituzioni: “Dati rassicuranti per famiglie e studenti”

Durante la conferenza stampa, il sindaco Vincenzo Voce ha sottolineato l’importanza della trasparenza e della tempestività nell’affrontare la situazione:

“I risultati delle analisi rappresentano un elemento importante di rassicurazione per la comunità scolastica e per le famiglie. Fin dal primo momento abbiamo ritenuto fondamentale attivare tutte le verifiche necessarie coinvolgendo gli enti tecnici competenti”.

Anche il presidente della Provincia Fabio Manica ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni:

“L’esito negativo delle analisi conferma l’efficacia del lavoro di monitoraggio e della collaborazione tra gli enti. In queste situazioni è essenziale basarsi su dati scientifici e verifiche tecniche”.

Allarme amianto nelle scuole: annunciata denuncia per diffusione di notizie non verificate

Nel corso dell’incontro con la stampa, le istituzioni hanno inoltre annunciato la presentazione di una denuncia-querela nei confronti di chi avrebbe diffuso informazioni non verificate che hanno generato allarmismo tra genitori e studenti.

Comune e Provincia hanno invitato la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e ai dati forniti dagli enti tecnici competenti, per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento.

Incontro con i genitori dopo la conferenza stampa

Al termine della conferenza stampa, il sindaco e il presidente della Provincia hanno incontrato una delegazione di genitori, fornendo ulteriori chiarimenti sugli esiti delle analisi e sulle misure di monitoraggio adottate.

L’obiettivo, ribadiscono le istituzioni, è garantire massima trasparenza e sicurezza negli ambienti scolastici, tutelando studenti e personale.