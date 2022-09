“I Vinattieri da Santina” nel cuore del corso di Catanzaro. Dir Artistico Francesco Iaconantonio

CATANZARO, 25 SETT - “Sabato 26 settembre alle ore 21.00 inizierà ufficialmente la programmazione artistica di eventi musicali presso il ristorante “I Vinattieri da Santina” nel cuore del corso di Catanzaro curata dal Direttore Artistico Francesco Iaconantonio.

Un calendario di appuntamenti che abbraccerà vari generi musicali: dal cantautorato al pop, dal rock al folk, dal jazz alla musica leggera.



Grandi artisti (della nostra Regione) accompagneranno con la loro musica le cene di ogni sabato, nella piazzetta all’esterno del locale, con menu particolari studiati appositamente dalla Chef Santina Pultrone. Sarà per tutti, in città, un punto di riferimento per ascoltare buona musica dal vivo e degustare ottime pietanze, tutti i sabati dal prossimo 26 settembre fino a domenica 27 dicembre”.