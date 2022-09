Allarme pandemia Virus Cina coronavirus, ultimo bollettino 323 nuovi casi con 56 morti

L'allarme di XI, l'epidemia accelera'. 56 le vittime in Cina. La prima a Shanghai, 323 nuovi casi. Uno sospetto in Canada

SHANGHAI, 26 GEN - Il coronavirus non si ferma, anzi accelera il contagio e l'ultimo bollettino 'di guerra' parla di 56 morti e quasi duemila contagiati. C'è una prima vittima a Shanghai e una delle maggiori piazze finanziarie mondiali trema per il possibile contagio con 40 casi accertati.



Dopo Pechino, Tianjin, Xi'an e la provincia di Shandong hanno proclamato lo stop dei mezzi pubblici a lunga percorrenza. Chiude Disneyland Hong Kong, gli americani avviano l'evacuazione dei propri connazionali, la Peugeot quella del proprio staff.



Intanto un malato è sotto osservazione a Toronto, in Canada. Il presidente Xi Jinping ha ammesso che la situazione è 'grave' e l'epidemia del coronavirus 'accelera'. Ma assicura: 'Ce la faremo'.