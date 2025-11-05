Genitorialità e Allattamento a Mesoraca: l’ASP Crotone promuove la SAM 2025

Tempo di lettura: ~2 min

In Occasione Della SAM (Settimana Mondiale Allattamento al Seno) che si celebra in tutto il mondo, gli operatori sanitari dell'area DMI dell’ASP di Crotone, con il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Mesoraca e dell’Ordine Interprovinciale delle Ostetriche Calabresi, per richiamare l’attenzione alla tematica “Attività di protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno” come previste nel programma PL 11 “Promozione della salute della donna e del bambino nei primi 1000 giorni di vita” del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, organizzano con la cittadinanza un incontro informativo promosso dall’OMS.

Giornata sulla Genitorialità e Allattamento a Mesoraca: un’iniziativa per la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno

Sensibilizzare, informare e sostenere: il ruolo della comunità e dei professionisti sanitari

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno (SAM), gli operatori sanitari dell’area DMI dell’ASP di Crotone promuovono un’importante iniziativa di sensibilizzazione in collaborazione con la Commissione Comunale per le Pari Opportunità di Mesoraca.

L’evento, dal titolo “Genitorialità e Allattamento”, si terrà giovedì 13 novembre 2025 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Mesoraca.

L’incontro mira a diffondere la cultura dell’allattamento al seno, evidenziandone i benefici per il bambino, la madre e l’intera comunità. Sarà un momento di confronto e formazione rivolto non solo agli operatori del settore, ma anche alle famiglie e ai cittadini interessati.

Un momento di confronto e crescita condivisa

Durante la giornata interverranno ostetriche, psicologi e dirigenti sanitari, con approfondimenti sui temi dell’attaccamento madre-bambino, del sostegno alla genitorialità e della reciprocità nelle relazioni familiari. Ad aprire i lavori la Dott.ssa Giovanna Provveduto, Consigliera di Parità Provinciale.

Tra i relatori figurano la Dott.ssa Pina Bruni, ostetrica del Consultorio di Cutro e consigliera dell’Ordine delle Ostetriche di Calabria, e la Dott.ssa Angela Foresta dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, che affronterà il tema “L’attacco precoce e il colostro: sostegno alle madri e genitorialità”.

Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Angela Lopez, della Dott.ssa Elisabetta Rossi, psicologa del Servizio di Psichiatria di Crotone, e della Dott.ssa Monica Franchi, ginecologa e dirigente medico.

Un progetto che coinvolge istituzioni e territorio

L’iniziativa, sostenuta dal Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, rientra nel…

Un invito aperto a tutta la cittadinanza

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo momento di incontro, riflessione e crescita.

Promuovere l’allattamento al seno significa investire nel futuro, sostenendo la salute, il benessere e la consapevolezza delle famiglie calabresi.