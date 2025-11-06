Alliance Française Catanzaro Consegnati i diplomi DELF 2025
Alliance Française Catanzaro Consegnati i diplomi DELF 2025 per la conoscenza della lingua francese OLTRE 150 gli studenti catanzaresi coinvolti
Si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi di conoscenza della lingua francese – il DELF (Diplôme d’Études en Langue Française), livelli A1.1, A2 e B2 – organizzata dall’Alliance Française di Catanzaro, presieduta da Fernanda Tassoni, che da anni promuove con impegno la diffusione della lingua e della cultura francese nel territorio.
Oltre 150 studenti, dai 6 ai 18 anni, hanno partecipato al percorso formativo e conseguito le certificazioni ufficiali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione francese.
“La conoscenza del francese rappresenta un ponte verso nuove opportunità culturali e professionali – ha dichiarato Fernanda Tassoni – Saper comunicare in più lingue significa aprirsi al mondo e costruire un futuro più ricco di possibilità. L’entusiasmo dei nostri studenti è la prova che la passione per il francese cresce di anno in anno, grazie anche alla collaborazione delle scuole e dei docenti, ma anche delle famiglie, che credono fortemente in questo progetto.”
“Inoltre – aggiunge Tassoni – abbiamo riscontrato un forte interesse per il nostro nuovo progetto Le Français en herbe, pensato per avvicinare i più piccoli, dai 6 ai 10 anni, alla lingua francese.
Un percorso ludico e creativo, gratuito, che unisce musica, giochi e attività didattiche funzionali per imparare divertendosi.”
L’iniziativa, ideata e promossa da Fernanda Tassoni, è stata condotta da Anna Maria Palaia, Nadège Lemarchand, Nathalie Lazzarotto, Rosella Narcisi, Emmanuelle Marino e Romain Iannone. Il corso per bambini riprenderà il 13 gennaio presso il Centro di Aggregazione Giovanile di via Fontana Vecchia, mentre le attività nelle scuole sono già ripartite.
