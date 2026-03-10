Cerca

Amministratore di sostegno: un incontro gratuito per orientarsi tra diritti e tutela della persona con demenza

Redazione
Anna Tagliabue
Garantire tutela, dignità e diritti alle persone con demenza richiede strumenti giuridici efficaci e alla portata di tutti. Per fare chiarezza su uno dei più importanti tra questi strumenti, l’amministrazione di sostegno, la Federazione Alzheimer Italia propone il webinar gratuito Amministratore di sostegno: quando serve e come attivarlo. Consigli e indicazioni per chi si prende cura di una persona con demenza, in programma mercoledì 25 marzo alle ore 18:00 in diretta sulla piattaforma Zoom.

L’incontro, aperto a tutti i familiari e caregiver, sarà tenuto dall’avvocata Daniela Infantino, esperta in tutela giuridica delle persone fragili, amministrazione di sostegno e questioni legate al fine vita. Per partecipare è sufficiente iscriversi al link: https://bit.ly/webinar_2026

La relatrice introdurrà i principi della Legge 6/2004, la norma che ha istituito l’amministrazione di sostegno: una misura pensata per proteggere chi non è più in grado, in tutto o in parte, di provvedere ai propri interessi, garantendo però il massimo rispetto possibile della sua autonomia. La legge permette di affiancare alla persona un amministratore che la supporti nelle decisioni e negli atti della vita quotidiana, senza sostituirla più del necessario.

Il webinar illustrerà inoltre l’intero iter per l’apertura della misura di protezione — dall’atto introduttivo ai soggetti legittimati a presentare ricorso, fino ai contenuti necessari del documento — e approfondirà chi può essere nominato amministratore di sostegno e quali compiti possono essergli attribuiti: tra questi la cura della persona, la gestione del patrimonio e alcune scelte in ambito sanitario.

L’appuntamento si inserisce nel costante impegno della Federazione Alzheimer Italia nel promuovere una cultura della cura attenta ai bisogni e ai diritti delle persone con demenza e delle loro famiglie, accompagnandole anche nelle scelte più complesse.

La registrazione dell’incontro sarà poi pubblicata sul canale YouTube della Federazione e rilanciata sugli altri profili social.

 

