Anteprima mondiale di Elettra S e avvio della produzione della nuova Lambretta J

A EICMA 2025, il cuore pulsante dell’industria mondiale delle due ruote, Lambretta conferma il suo ruolo di icona assoluta dello stile e dell’ingegneria italiana.
Nel Padiglione 11, Stand I48, il leggendario marchio presenta due novità che uniscono passato e futuro:
Elettra S, il primo scooter elettrico completamente sviluppato da Lambretta — una fusione di eleganza, innovazione e performance a zero emissioni — e la nuova Lambretta J, l’attesissimo modello di serie ispirato all’amata J del 1964.

 

ELETTRA S — LA RINASCITA ELETTRICA DI UN’ICONA

Con la Elettra S, Lambretta entra nel futuro con sicurezza e stile inconfondibile.
Nata dal concept presentato a EICMA 2023, la versione definitiva “S” rappresenta una dichiarazione di raffinata sostenibilità — stile con uno scopo, innovazione con un’anima.

Sotto la sua scocca in acciaio scolpito si trova un motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) da 4,0 kW continui / 6,0 kW di picco, con una coppia straordinaria di 101 Nm che consente alla Elettra S di passare da 0 a 40 km/h in soli 10 secondi.
 

Con una velocità massima di 90 km/h e un’autonomia fino a 120 km in modalità Eco (sono previste tre modalità di guida, Eco, Normal e Sport), è lo scooter elettrico urbano più desiderabile della sua categoria.

La ricarica è semplice e veloce: 5 ore e 40 minuti con presa domestica o 80% in appena 3 ore e 24 minuti con ricarica rapida.
 

La batteria NMC 72V / 4,5 kWh assicura affidabilità, mentre il peso contenuto di 132 kg, il display TFT ad alta definizione e l’illuminazione full LED completano un equilibrio perfetto tra design e tecnologia.

Il patrimonio ingegneristico Lambretta si esprime nella forcella anteriore a tirante con doppio ammortizzatore e, per la prima volta su un modello moderno, in un monoammortizzatore posteriore, che garantisce una guida unica e perfettamente bilanciata.

 

“Elettra S è molto più di uno scooter elettrico — è una dichiarazione di bellezza, potenza e consapevolezza,”
afferma Walter Scheffrahn, Presidente di Lambretta.

 

Il lancio sul mercato è previsto per la seconda metà del 2026, con un prezzo indicativo di € 6.500

 

LAMBRETTA J — IL RITORNO DELLA JUNIOR

Rinata da uno dei modelli più amati del marchio, la Lambretta J incarna spirito giovanile, eleganza italiana e libertà urbana.
Presentata lo scorso anno come prototipo, la J debutta ora nella sua versione definitiva — pronta a conquistare le strade nel 2026.

Ogni linea rende omaggio alla J originale del 1964, reinterpretata per una nuova generazione.
 

Le ampie fiancate rettangolari, il faro esagonale e la sella lunga e slanciata richiamano i modelli storici, mentre la carrozzeria in metallo e la forcella anteriore a tirante con doppio ammortizzatore assicurano il tipico feeling di guida Lambretta.

Due motori avanzati — 125cc e 200cc, quattro tempi, quattro valvole, raffreddati a liquido — uniscono affidabilità e grinta.
 

Elegante, vivace e accessibile, la J rappresenta la porta d’ingresso al mondo Lambretta: energia giovane avvolta in un design senza tempo.

 

Il lancio sul mercato è previsto per la primavera del 2026, con un prezzo indicativo di partenza di € 4.500

 

LA GAMMA — CELEBRAZIONE DI TRADIZIONE E INNOVAZIONE

A EICMA 2025, Lambretta presenta una vera sinfonia di design e ingegneria: Serie G-Special (G350), il modello di punta firmato da Walter Scheffrahn e Peter Beselin, che ridefinisce il concetto di scooter classico premium; Serie X (X300 & X125), futuristica, affilata e sportiva, con scocche in acciaio diamantate che reinventano la mobilità urbana; Serie V-Special (50, 125, 200), i modelli intramontabili che hanno rilanciato il successo del brand dal 2017; Racing Customs by Rimini Lambretta, due versioni speciali di G350 e X300 ottimizzate per le performance, espressione pura del DNA racing Lambretta.

 

LAMBRETTA OGGI — SENZA TEMPO. SENZA PAURA. GLOBALE.

Guidata dalla visione del Presidente Walter Scheffrahn, Lambretta entra in una nuova era che celebra la purezza del design, la passione meccanica e l’espansione internazionale.
Da Milano a Bangkok, da Londra a Jakarta, Lambretta continua a conquistare le strade del Sud-Est asiatico e dell’Europa, mantenendo orgogliosamente la propria anima italiana e affermandosi come un’icona moderna della mobilità.

A EICMA 2025, Lambretta non si limita a presentare nuovi modelli — ridefinisce cosa significa essere una leggenda.

 


