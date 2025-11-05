Arbitri Serie B: tre internazionali per la 12ª giornata
Designazioni arbitrali ufficiali della CAN per il turno dal 7 al 9 novembre
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha comunicato le designazioni ufficiali per le gare valide per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025. Anche questa settimana non mancano nomi di spicco: saranno infatti tre gli arbitri internazionali impegnati nel prossimo turno, a testimonianza del livello tecnico e dell’importanza delle sfide in programma.
Tre internazionali nei match clou del weekend
La Commissione Arbitri Nazionale (CAN) ha scelto Marchetti, Maresca e Pairetto per dirigere alcune delle partite più attese.
- Marchetti sarà il direttore di gara di Juve Stabia-Palermo, in programma sabato alle 17:15.
- Maresca guiderà Cesena-Avellino, incontro di domenica pomeriggio.
- Pairetto è stato designato per Pescara-Monza, match in programma alle 17:15 di domenica, con VAR e AVAR presenti direttamente allo Stadio Adriatico.
Tutte le designazioni della 12ª giornata di Serie B
Venerdì 7 novembre – ore 20:30
Spezia – Bari
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Bianchini – Zezza
IV: Mariani | VAR: Mazzoleni | AVAR: Monaldi
Sabato 8 novembre – ore 15:00
Empoli – Catanzaro
Arbitro: Galipò
Assistenti: Di Giacinto – Laghezza
IV: Perenzoni | VAR: Volpi | AVAR: Rutella
Frosinone – Modena
Arbitro: Arena
Assistenti: Rossi C. – Fontemurato
IV: Luongo | VAR: Baroni | AVAR: Paganessi
Mantova – Padova
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Scarpa – Rinaldi
IV: Viapiana | VAR: Nasca | AVAR: Prenna
Reggiana – Virtus Entella
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Belsanti – Zanellati
IV: Massimi | VAR: Cosso | AVAR: Dionisi
Sudtirol – Carrarese
Arbitro: Turrini
Assistenti: Pressato – Pascarella
IV: Diop | VAR: Gualtieri | AVAR: Ghersini
Juve Stabia – Palermo (ore 17:15)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Regattieri – Pistarelli
IV: Marotta | VAR: Giua | AVAR: Meraviglia
Venezia – Sampdoria (ore 19:30)
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Di Gioia – Grasso
IV: Nigro | VAR: Santoro | AVAR: Di Vuolo
Domenica 9 novembre – ore 15:00
Cesena – Avellino
Arbitro: Maresca
Assistenti: Palermo – Barone
IV: Zanotti | VAR: Marini | AVAR: Ferrieri Caputi
Pescara – Monza (ore 17:15)
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Peretti – Bahri
IV: Perri | VAR: Prontera (on site Stadio Adriatico) | AVAR: Del Giovane (on site Stadio Adriatico)
Approfondimento: equilibrio e tecnologia in campo
Le designazioni arbitrali riflettono la volontà della CAN di garantire uniformità di giudizio e massima professionalità, con l’ausilio del VAR, ormai imprescindibile per la gestione delle situazioni più delicate. La presenza di arbitri di esperienza internazionale nelle sfide più importanti testimonia l’attenzione dell’AIA per il corretto svolgimento del torneo e la crescita della classe arbitrale italiana in ambito europeo.
