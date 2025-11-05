Arbitri Serie B: tre internazionali per la 12ª giornata

Tempo di lettura: ~2 min

Designazioni arbitrali ufficiali della CAN per il turno dal 7 al 9 novembre

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha comunicato le designazioni ufficiali per le gare valide per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025. Anche questa settimana non mancano nomi di spicco: saranno infatti tre gli arbitri internazionali impegnati nel prossimo turno, a testimonianza del livello tecnico e dell’importanza delle sfide in programma.

Tre internazionali nei match clou del weekend

La Commissione Arbitri Nazionale (CAN) ha scelto Marchetti, Maresca e Pairetto per dirigere alcune delle partite più attese.

Marchetti sarà il direttore di gara di Juve Stabia-Palermo , in programma sabato alle 17:15.

sarà il direttore di gara di , in programma sabato alle 17:15. Maresca guiderà Cesena-Avellino , incontro di domenica pomeriggio.

guiderà , incontro di domenica pomeriggio. Pairetto è stato designato per Pescara-Monza, match in programma alle 17:15 di domenica, con VAR e AVAR presenti direttamente allo Stadio Adriatico.

Tutte le designazioni della 12ª giornata di Serie B

Venerdì 7 novembre – ore 20:30

Spezia – Bari

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Bianchini – Zezza

IV: Mariani | VAR: Mazzoleni | AVAR: Monaldi

Sabato 8 novembre – ore 15:00

Empoli – Catanzaro

Arbitro: Galipò

Assistenti: Di Giacinto – Laghezza

IV: Perenzoni | VAR: Volpi | AVAR: Rutella

Frosinone – Modena

Arbitro: Arena

Assistenti: Rossi C. – Fontemurato

IV: Luongo | VAR: Baroni | AVAR: Paganessi

Mantova – Padova

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Scarpa – Rinaldi

IV: Viapiana | VAR: Nasca | AVAR: Prenna

Reggiana – Virtus Entella

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Belsanti – Zanellati

IV: Massimi | VAR: Cosso | AVAR: Dionisi

Sudtirol – Carrarese

Arbitro: Turrini

Assistenti: Pressato – Pascarella

IV: Diop | VAR: Gualtieri | AVAR: Ghersini

Juve Stabia – Palermo (ore 17:15)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Regattieri – Pistarelli

IV: Marotta | VAR: Giua | AVAR: Meraviglia

Venezia – Sampdoria (ore 19:30)

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Di Gioia – Grasso

IV: Nigro | VAR: Santoro | AVAR: Di Vuolo

Domenica 9 novembre – ore 15:00

Cesena – Avellino

Arbitro: Maresca

Assistenti: Palermo – Barone

IV: Zanotti | VAR: Marini | AVAR: Ferrieri Caputi

Pescara – Monza (ore 17:15)

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Peretti – Bahri

IV: Perri | VAR: Prontera (on site Stadio Adriatico) | AVAR: Del Giovane (on site Stadio Adriatico)

Approfondimento: equilibrio e tecnologia in campo

Le designazioni arbitrali riflettono la volontà della CAN di garantire uniformità di giudizio e massima professionalità, con l’ausilio del VAR, ormai imprescindibile per la gestione delle situazioni più delicate. La presenza di arbitri di esperienza internazionale nelle sfide più importanti testimonia l’attenzione dell’AIA per il corretto svolgimento del torneo e la crescita della classe arbitrale italiana in ambito europeo.