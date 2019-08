In arrivo il nuovo film su Piccole Donne

Per tutti gli amanti dei grandi classici della letteratura, in versione movie, è in arrivo a dicembre 2019, in esclusiva per le sale statunitensi, il remake di Piccole Donne.

Il celebre romanzo, indubbiamente il più' famoso, di Louisa May Alcot, è ambientato nella Nuova Inghilterra dell'800 e narra le vicende della famiglia March, più precisamente delle quattro sorelle Meg, Jo, Beth ed Emy, durante la loro adolescenza. Piccole donne fu pubblicato per la prima volta in due volumi, il primo nel 1868 e il secondo nel 1869 in America. In origine era intitolato Little Women or, Meg, Jo, Beth, an Amy. Il libro ebbe un successo immediato quando uscì e oggi è considerato un classico della letteratura per l'infanzia, consigliato dagli insegnanti e amato dai bambini. Viene molto preso in considerazione anche dalla pedagogia, in quanto il tema principale del romanzo non è solo la famiglia e come gli insegnamenti dei genitori si riflettano sui figli, bensì la crescita e la trasformazione interiore da adolescenti ad adulti, ed è pervaso da un sentimentalismo generalmente americano che tuttavia rende il romanzo molto interessante.

La prima versione cinematografica del romanzo, risale al 1933, ma è soltanto nel 1949, 15 anni dopo, che Mervyn LeRoy, dirige un remake tutto sommato simile al precedente, con un cast eccezionale, ha come protagoniste June Allyson nel ruolo di Jo, Janet Leigh in quello di Meg, Elizabeth Taylor in quello di Amy e Peter Lawford nel ruolo di Laurie.

Diretta dalla regista e sceneggiatrice statunitense Greta Gerwig, la nuova pellicola che sara' nelle sale il 25 dicembre prossimo, scruta l'animo femminile dell'800. La Gerwig ha cercato di mantenere l'impronta femminista di Louisa May Alcott, che si rispecchia nella figura di Jo per il temperamento e la determinazione, un personaggio proprio quello di Jo March diventato con il tempo, un modello per intere generazioni di ragazzine.

In circolazione da pochi giorni il trailer del film, le quattro sorelle March sono interpretate da Saoirse Ronan (Jo), Emma Watson (Meg), Florence Pugh (Amy) ed Eliza Scanlen (Beth). Nel cast anche il premio Oscar Maryl Streep, nel ruolo della zia March.

Laura Fantini

fonte immagine amica.it