Assumono assieme mix di farmaci, in ospedale due minorenni

TREVISO, 7 MAGGIO - Due amiche minorenni, una di 17 anni, l'altra di 16, sono state soccorse nel pomeriggio a Castelfranco Veneto dopo essere state trovate prive di sensi in casa, in seguito dell'assunzione di una massiccia dose di farmaci. E' stato il padre della 17enne, rientrando a casa, a fare la scoperta. Tra le ipotesi, non si esclude quella di un doppio tentativo di suicidio. Soccorse e portate all'ospedale, le due adolescenti sono state sottoposte a lavanda gastrica. Le loro condizioni non sarebbero gravi.