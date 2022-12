Auguri sottosegretario all'Interno Wanda Ferro a nuovi dirigenti Vigili del Fuoco in Calabria

“Auguro buon lavoro ai nuovi dirigenti dei Vigili del Fuoco assegnati dal Ministero dell’Interno ad importanti incarichi in Calabria: si tratta del primo dirigente Roberto Fasano, nuovo comandante provinciale di Crotone, del primo dirigente Nicola Corsaro, nuovo comandante provinciale di Vibo Valentia, e del primo dirigente Daniele Tittoni, chiamato a guidare l’Ufficio per il Servizio antincendio boschivo”.

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno on. Wanda Ferro, che prosegue: “L’assegnazione dei nuovi dirigenti, per due dei quali si tratta di un ritorno dopo importanti esperienze in altre regioni, è un ulteriore segnale di attenzione alla Calabria del Ministero dell’Interno, che punta a potenziare, meglio organizzare e valorizzare le strutture regionali del Corpo dei Vigili del Fuoco, secondo anche le indicazioni del comandante regionale Maurizio Lucia, per assicurare il migliore svolgimento dei compiti istituzionali a favore della popolazione”.