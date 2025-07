“Avvenire in vacanza con te”: domani la Giornata Pro Avvenire arriva nelle mete turistiche del territorio

Tempo di lettura: ~1 min

È una domenica d’estate speciale, quella del 13 luglio, per l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, che celebra la Giornata Pro Avvenire portando il quotidiano cattolico “Avvenire” nelle principali mete turistiche del territorio diocesano.

Dalle coste ioniche all’entroterra, nei luoghi più frequentati da residenti e villeggianti, il giornale verrà distribuito gratuitamente offrendo a turisti e residenti una lettura ispirata, profonda e attenta ai temi del nostro tempo, senza rinunciare alla leggerezza del tempo di vacanza.

L’edizione distribuita, inoltre, conterrà uno speciale interamente dedicato alla Diocesi, per raccontare il cammino giubilare, alcune realtà pastorali, i progetti in corso e il volto vivo di una Chiesa che si fa prossima anche attraverso l’informazione. Uno strumento prezioso di comunione e testimonianza, che accompagna chi è in ferie con parole che parlano al cuore.

Una presenza discreta ma significativa, che si inserisce nell’impegno della Chiesa locale ad “abitare” i luoghi della vita quotidiana, anche quelli del tempo libero, offrendo strumenti di riflessione, cultura e fede.

