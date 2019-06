Bambina di 2 anni uccisa, il padre poi tenta suicidio arrestato per omicidio

CREMONA 23 GIUGNO - E' stato arrestato per omicidio Jacob Danho Kouao, l'ivoriano di 27 anni che ieri pomeriggio a Cremona ha ucciso a coltellate la figlia Gloria, di 2 anni. L'uomo è in pericolo di vita, dopo le ferite che si è provocato tentando il suicidio. Kouao si stava separando dalla moglie ed aveva avuto la bimba in custodia per qualche ora.