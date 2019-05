Roma zona Appio, bimbo muore nel sonno in un asilo

Roma 28 Maggio- Bimbo di 10 mesi muore nel sonno in un asilo nido privato “Pastrocchi e Scarabocchi” in zona Appio a Roma.

A chiamare i soccorsi sono state le maestre che nell’ora prevista per la pappa sono andate a svegliarlo trovandolo in fin di vita e con le labbra scure. Inutili i tentativi di rianimarlo secondo le indicazioni degli operatori sanitari che, giunti sul posto con un’automedica, hanno tentato di salvarlo intubandolo ma senza successo. Il decesso è avvenuto per cause naturali, a detta del medico del 118 intervenuto .

In base a quanto riferito dalla madre, accorsa con il marito ed una coppia di amici in via della Marrana, nel quartiere in cui e situato l'asilo, il piccolo godeva di ottima salute ma una delle maestre lo aveva trovato molto agitato al risveglio dopo il riposino prima di pranzo.

Il bambino non mostra segni di violenza sul corpicino.

I carabinieri della stazione Tuscolana e della Compagnia piazza Dante attendono i risultati dell’autopsia prima di aprire un fascicolo di indagini. Al momento è certo che le vie aeree del bimbo erano libere, si esclude dunque il soffocamento. Cinque educatrici dell’asilo sono state accompagnate in caserma per la deposizione.

Sconvolta e sotto choc la maestra che ha dato l’allarme. Il corpo del piccolo si trova in questo momento all'istituto di Medicina Legale dell'università La Sapienza.

Tiziana Petriglia