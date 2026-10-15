Blitz dei Carabinieri a Trionfale e Ottavia: sette arresti e quattro denunce

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un'operazione ad ampio raggio quella condotta dai Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale nei quartieri di Trionfale e Ottavia, che ha portato a 7 arresti e 4 denunce. Il servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati, ha visto i militari impegnati su più fronti: dallo spaccio di droga ai furti su auto, fino ai borseggi nella metropolitana.

Una donna di 30 anni arrestata per furti d'auto

Tra gli arresti spicca quello di una donna di 30 anni di origini tedesche, senza fissa dimora, che da tempo terrorizzava i residenti di via Bevagna e della zona di Ponte Milvio. La donna è stata sorpresa mentre rovistava all'interno di un'auto dopo averne forzato la portiera. I Carabinieri l'hanno bloccata e arrestata per furto aggravato.

Spaccio di droga: tre arresti e quattro denunce

Nel corso dell'operazione, i militari hanno arrestato un romano di 36 anni per spaccio di stupefacenti: addosso aveva 45 dosi di cocaina per un peso complessivo di 46,5 grammi, 12,4 grammi di marijuana e 140 euro in contanti. In manette anche un diciannovenne romano, con precedenti, trovato in possesso di 78 grammi di hashish e 750 euro in contanti, e un 21enne albanese, anch'egli con precedenti, che nascondeva 3 dosi di cocaina (circa 2 grammi), 2 dosi di crack (circa 3,14 grammi) e 200 euro in contanti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Quattro le persone denunciate alla Procura della Repubblica: un 37enne romano con precedenti, trovato con 3,18 grammi di cocaina e 950 euro; una 36enne romana con precedenti, in possesso di 4,5 grammi di crack; un 49enne peruviano senza fissa dimora, sorpreso a rubare capi d'abbigliamento in un negozio; e un 21enne romano con precedenti, che si è rifiutato di fornire le proprie generalità durante un controllo.

Borseggi nella metropolitana: tre arresti

All'interno della metropolitana Linea A, i Carabinieri hanno arrestato tre cittadini romeni di 47, 44 e 45 anni, tutti con precedenti. I tre, in concorso tra loro, hanno tentato di sottrarre il portafoglio a un turista di nazionalità brasiliana. L'intervento tempestivo dei militari ha sventato il furto e portato all'arresto dei responsabili.

Bilancio dell'operazione

Complessivamente, l'operazione ha permesso di identificare 86 persone e controllare 52 veicoli, con un significativo dispiegamento di forze per garantire sicurezza e legalità nei quartieri nord di Roma. Un segnale forte contro il degrado e l'illegalità, che ha restituito tranquillità ai residenti.