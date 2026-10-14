Blitz dei carabinieri a Udine: smantellato deposito di gioielli rubati del valore di 90mila euro

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Un vero e proprio caveau del crimine è stato scoperto dai carabinieri in un garage a Udine. Nascondeva gioielli e argenteria rubati per un valore complessivo di circa 90mila euro. L'operazione, condotta dalla sezione Operativa dei carabinieri di Udine, ha portato all'arresto di due cittadini georgiani di 36 e 34 anni, accusati di tentato furto in abitazione in concorso.

Il ritrovamento e gli arresti

Tutto ha avuto inizio quando i militari hanno notato alcune chiavi in possesso dei due uomini, che hanno insospettito gli investigatori. Approfondendo i controlli, i carabinieri sono risaliti a un garage utilizzato come deposito, al cui interno hanno trovato una ingente quantità di refurtiva. L'operazione ha permesso di recuperare numerosi beni sottratti in diversi furti avvenuti in zona.

Il contenuto del deposito

All'interno del garage, i carabinieri hanno rinvenuto monili in oro per un valore di 80mila euro e argenteria varia per circa 10mila euro. Oltre ai preziosi, sono stati sequestrati numerosi strumenti per l'effrazione, tra cui alcuni jammer per inibire i segnali radio e quattro decodificatori di cilindri delle serrature di sicurezza. Questi dispositivi, particolarmente sofisticati, permettevano ai ladri di entrare nelle abitazioni senza forzare le serrature, rendendo i furti più rapidi e silenziosi.

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La restituzione della refurtiva

La refurtiva è stata quasi completamente restituita ai legittimi proprietari, che avevano subito i furti. Il materiale rimanente è a disposizione per eventuali riconoscimenti. L'operazione dei carabinieri di Udine rappresenta un duro colpo per la criminalità specializzata in furti in appartamento nella regione.