Botricello sarà ancora set cinematografico: a settembre le riprese di Mr. Smile

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Comune sostiene il nuovo cortometraggio di Massimo Ivan Falsetta

Il borgo di Botricello si trasformerà nel mese di settembre in un vero e proprio set cinematografico per ospitare le riprese del cortometraggio Mr. Smile, scritto, diretto e prodotto da Massimo Ivan Falsetta con l'associazione culturale A.C.AR.I.

Il progetto, che attualmente figura al primo posto nella graduatoria provvisoria del bando della Fondazione Calabria Film Commission – presieduta da Anton Giulio Grande – ha ottenuto anche il Patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Botricello guidata dal sindaco Saverio Simone Puccio.

Quello di Falsetta è un ritorno importante nella sua Botricello: “Torno a girare nel mio paese dopo dieci anni, lo avevo solo sfiorato. Oggi sono felice di portare un bel set nella mia amata terra. L'invito è a volerci bene, accoglierci e supportarci. Considero tutto ciò un inizio: sarebbe meraviglioso che Botricello divenisse un luogo d’appuntamento dove cultura e cinema si sentono a casa”.

Molto soddisfatto il Sindaco Saverio Simone Puccio: “Pochi giorni fa la nostra piazza è stata scelta per alcune riprese di una serie Tv prodotta per la Rai, oggi torniamo protagonisti grazie alla collaborazione con il regista botricellese Falsetta che vanta tanti riconoscimenti a livello nazionale. È l’ennesimo tassello di una programmazione che vuole rilanciare un’immagine positiva del nostro paese e porlo al centro del panorama culturale e turistico della nostra regione, grazie alla valorizzazione delle figure migliori che possiamo offrire”.

Il corto si preannuncia come un’opera partecipata, con il coinvolgimento diretto della cittadinanza e di numerose maestranze locali. Tra queste, Ernesto La Tassa, storico collaboratore di Falsetta e autore della grafica delle sue opere, sarà attivamente impegnato nel progetto, così come Immacolata Manno per il reparto scenografia. Ampio spazio sarà offerto anche ad altri cittadini che entreranno nella troupe o parteciperanno come comparse.

Il Vicesindaco con delega alla Cultura Giovanna Puccio ha aggiunto: “Sarà una grande occasione per la nostra comunità, un modo per accendere i riflettori sugli elementi peculiari del nostro territorio e per dare il giusto merito alle risorse umane e naturali che fanno grande la nostra cittadina. Eventi come questo non possono che accrescere il nostro profilo culturale e turistico per cui siamo profondamente grati a Massimo Falsetta per aver voluto interpretare Botricello in una chiave cinematografica originale e comunque votata alla valorizzazione”.

Anche il parroco Don Rosario Morrone, stimato per il suo operato durante la tragedia di Cutro, interpreterà sé stesso all’interno del film. Il cast, al momento mantenuto segreto, includerà alcuni dei migliori attori calabresi, nuove rivelazioni e, come promette Falsetta, anche un volto noto nel ruolo del protagonista.

Numerose attività economiche locali hanno già aderito con entusiasmo all’iniziativa. Chi volesse partecipare può scrivere all’indirizzo: [email protected]

SINOSSI DEL CORTO “MR. SMILE”

Angelo, truccatore per cinema e teatro in crisi lavorativa e personale, torna nel suo paese d’origine in Calabria dopo una chiamata del padre. Qui riscopre la vita semplice e autentica, aiutando nell’agenzia di pompe funebri di famiglia. Inizia così un nuovo percorso umano e professionale, dove il trucco diventa gesto d'amore, anche verso chi non c'è più. Il tono è surreale e poetico, in una commistione fra ironia, tradizione e riflessione esistenziale. Il sorriso, anche da morti, può essere un atto di resistenza e memoria.

Massimo Ivan Falsetta

L’Amministrazione Comunale