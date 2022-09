Bovalino, aumentano a 5 i positivi al Covid sul territorio comunale

BOVALINO (RC), 11 OTT - Aumentano a Bovalino (RC) i casi di contagio da Coronavirus Covid-19. Ieri, il Sindaco della cittadina jonica reggina, Vincenzo Maesano, ha emesso per fini precauzionali rivolti alla salvaguardia della salute pubblica ed in ossequio alle disposizione impartite dalla Autorità preposte, altre otto ordinanze di “isolamento domiciliare”, una di queste coinvolge un minore. Nel tardo pomeriggio di ieri, inoltre, si è avuta la notizia che tre di questi casi sarebbero risultati positivi al primo tampone, da quanto è dato sapere gli altri isolamenti dovrebbero essere collegati tra di loro per legami familiari.



Salgono così a 5 i positivi all’interno del territorio comunale: “Si tratta di una situazione che preoccupa ma che va trattata con estrema serenità e senza allarmismi, tutto è sotto controllo e le persone sottoposte a isolamento domiciliare hanno risposto tutte con cosciente senso civico e di responsabilità”, così ha detto il Sindaco di Bovalino. Inoltre, sembrerebbe che a causa di uno di questi potenziali contagi, il Commissariato di P.S. abbia disposto la chiusura al pubblico dei propri uffici.