Bovalino-Avvio anno scolastico: si lavora alacremente per accogliere al meglio gli studenti

BOVALINO (RC), 11 SET - L’imminente avvio dell’anno scolastico e l’apertura, quindi, delle scuole di ogni ordine e grado che in Calabria, ricordiamo, avverrà il prossimo 24 settembre, è caratterizzato da una frenetica lotta contro il tempo che ancora è tutta da vincere. E’ anche vero, tra l’altro, che le decisioni fin qui assunte dalle autorità competenti evidenziano uno stato d’incertezza che preoccupa non solo l’intero comparto scolastico, ma anche le famiglie e gli studenti stessi. Se a questo aggiungiamo il fatto che ancora si brancola nel buio o quasi, per quanto riguarda: la consegna degli arredi (banchi e sedie); degli apparati tecnologici (tablet e collegamento alla rete internet) da utilizzare nel caso di didattica a distanza; nel reperimento di altri spazi idonei da utilizzare per le nuove aule; alla carenza ormai divenuta cronica di docenti e personale Ata giudicato, da più parti, insufficiente; capiamo benissimo come l’inizio dell’anno scolastico sia veramente un rebus difficile da risolvere.

Anche nel nostro Comune, Bovalino (Rc), si lavora freneticamente per consentire un corretto avvio dell’anno scolastico, un avvio che deve avvenire in sicurezza e secondo le norme anticovid prescritte dalle Autorità centrali e regionali. Fortunatamente, la piena sinergia tra Istituzione Scolastica e Comunale sta agevolando il compito per alleviare, o quanto meno ridurre al minimo, i disagi ai tanti studenti (sono 1059 solo quelli dell’Istituto Comprensivo “Mario La Cava”) presenti sul territorio che conta circa 9 mila abitanti. “Nel frattempo -ha detto il Sindaco, Vincenzo Maesano-, sono in dirittura d’arrivo i lavori infrastrutturali della Scuola Primaria dell’Infanzia del Rione Borgo dove stamani mi sono recato insieme ad alcuni collaboratori per verificare lo stato dell’arte dei lavori. In particolare, ho potuto verificare ed apprezzare il lavoro fin qui eseguito dalla ditta appaltatrice, un lavoro che sta riscuotendo il favore della cittadinanza e dei responsabili scolastici. L’ultimazione ormai imminente dei lavori di adeguamento di questa scuola ci rende particolarmente felici ed orgogliosi del percorso politico-amministrativo fatto fino ad oggi ed è, nel contempo, uno stimolo maggiore per proseguire nel nostro cammino rivolto, sin dal nostro insediamento, in maniera ferma e decisa al cambiamento del paese. L’area realizzata comprende lo spazio destinato a locale mensa, uno spazio che a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto sarà destinato, invece, a funzioni didattiche per i ragazzi. Aggiungo, che anche nel caso di emergenze forzate si è pensato a soluzioni alternative, per fare questo ci siamo interfacciati con i vari responsabili delle scuole e quelli della Parrocchia ed abbiamo individuato dei locali alternativi che potrebbero essere eventualmente utilizzati; si tratta di una struttura comunale realizzata nel 2015 e che quindi potrebbe essere impiegata in via temporanea. E’ anche vero, tra l’altro, che ci sono ancora alcune aule che vanno in qualche modo ripristinate ed adeguate alla nuova esigenza, i lavori inizieranno a brevissimo termine (tra sabato o lunedi) e speriamo di portarli a termine in tempo utile; la stessa cosa avverrà per alcuni locali della Scuola Secondaria di primo grado. Sempre in questi giorni, come già avvenuto negli anni precedenti, il Comune provvederà a ripulire tutte le aree interne ed i cortili per rendere gli spazi aperti più puliti e salubri ad accogliere i ragazzi”

Anche la Dottoressa Rosalba Zurzolo, responsabile dell’Istituto Comprensivo di Bovalino, ha ribadito il gran lavoro di squadra fin qui fatto: “La Scuola e l’Ente Comunale sono da sempre in continuo contatto ed in perfetta sinergia al fine di mettere in campo le soluzioni più idonee per gli studenti e che consentano di dare l’avvio alla ripartenza. Abbiamo iniziato prevedendo il carattere di distanziamento ed abbiamo fornito ogni aula con il dispenser per le mani e con un kit di pronta igienizzazione dei locali”

(Pasquale Rosaci)