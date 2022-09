Bovalino-Comune: i social, "campo prediletto" per darsi battaglia!

BOVALINO (RC), 17 AGO - Solo qualche ora fa l’Associazione politico-culturale “Nuova Calabria”, presente in Consiglio Comunale con i Consiglieri di minoranza Alessandra Polimeno (Capogruppo) e Gloria Versace (Consigliere), ha pubblicato sulla propria pagina facebok un post-denuncia (testo di una lettera inviata all’attenzione del Sindaco!) nel quale si evidenzia lo stato di degrado sociale che starebbe vivendo il paese e, per questo, si chiede una maggiore attenzione e fermezza nei confronti dei trasgressori che deturpano ed inquinano il normale vivere civile e sociale della comunità bovalinese.

L’ultimo episodio, in ordine temporale, è rappresentato -ha scritto Nuova Calabria- dalla presenza di materiale ingombrante davanti all’ingresso del cimitero “…Dispiace constatare che l'inciviltà ha oramai preso il sopravvento e non si ferma neanche davanti alla memoria dei nostri cari defunti -e continua ancora-… Questo stato di cose non puó più essere accettato passivamente. Proprio davanti al cancello del cimitero, dove sono stati abbandonati i rifiuti ingombranti, è presente ben posizionata una delle telecamere della videosorveglianza comunale, come si puó evincere dalle foto allegate. Ad oggi peró non abbiamo avuto alcuna notizia ufficiale dall'Amministrazione comunale in merito all'identificazione dei trasgressori e alle conseguenti previste sanzioni. Chiediamo pertanto, nell'interesse di tutta la comunità, di conoscere le azioni intraprese in merito -poi continua e conclude- …Mantenere l'ordine e la sicurezza è una competenza specifica dell'ente locale e chi ha la responsabilità di amministrare il nostro paese ha il dovere di individuare i responsabili di atti di inciviltà e di adottare provvedimenti adeguati e norme efficaci per arginare i fenomeni di degrado sociale che, purtroppo, stanno diventando sempre più frequenti”

Non sappiamo se è stato un caso o frutto di una precisa volontà, ma nello stesso momento anche il primo cittadino, Vincenzo Maesano, ha postato sul proprio profilo facebok il seguente messaggio che sembra essere proprio una replica, almeno parziale, a quanto chiesto dal Gruppo d’opposizione in Consiglio Comunale: “L'Amministrazione comunale vuole rassicurare tutti i cittadini e i tanti emigrati che sono rientrati in queste settimane sul nostro territorio che, unitamente alle Forze dell'ordine, stiamo attenzionando e monitorando anche i problemi di ordine pubblico e di viabilità che affliggono Bovalino. All'impiego degli uomini e mezzi delle Forze dell'ordine con le quali abbiamo concordato azioni precise per evitare episodi che possano mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Amministrazione comunale ha intensificato l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza con applicazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada o alle ordinanze sindacali. Ultimo esempio la violazione dell'isola pedonale, abbiamo acquisito i video e in settimana saranno multati i trasgressori. In quattro anni abbiamo sempre lavorato con l'intenzione di modificare uno stato di cose di completo abbandono. Adesso tanto è cambiato perché si usano gli strumenti come la videosorveglianza e si collabora con le forze dell'ordine presenti sul territorio a difesa della comunità. Non saranno singoli episodi a infangare questo nuovo modo di gestire il bene comune o l'immagine di un paese che è e rimane un paese civile. Chi non si adegua alle regole non ama Bovalino! #bovalinoguardaavanti #crediamoneifatti”

Una cosa è certa, da cittadini dispiace tanto constatare ed assistere, soprattutto sui social, ad una querelle divenuta ormai quasi giornaliera, un terreno virtuale dove si trattano temi ed argomenti che interessano da vicino la vita civile e sociale del paese. Infatti, sarebbe molto meglio che tali problematiche venissero affrontate nei luoghi più appropriati ed opportuni, come l'Aula Consiliare per esempio, o anche gli Uffici preposti, luoghi dove si possono discutere e prendere decisioni importanti per il benessere dell’intera comunità, bandendo dal campo (specialmente quello dei social) gli eventuali sproloqui che spesso esasperano gli animi e creano soltanto difficoltà e malessere sociale a tutti. Per questo è importante esserci…sempre e comunque!