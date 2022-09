Bovalino. Ritorna la "Festa dello Sport"!

BOVALINO (RC), 20 LUG - Il ritorno alle attività ludico-ricreative-sportive all’aperto sono chiaramente un buon segnale per l’avvicinamento alla normalità, anche se ancora la luce in fondo al tunnel non è nitidamente visibile. In quest’ottica, dopo una sosta forzata causata l’anno scorso dalla diffusione della pandemia, quest’anno ritorna, a Bovalino (Rc), la “Festa dello Sport”, manifestazione organizzata dalla locale Pro Loco diretta da Antonio Crisafi, affiancato dai suoi stretti collaboratori e che vede coinvolte decine di società sportive ed associazioni del posto pronte a dare il loro fattivo contributo per la buona riuscita dell’evento;.

La manifestazione è patrocinato dall’Amministrazione Comunale e si articolerà in due giornate, 24 e 25 luglio 2021 (sabato e domenica). Sarà una due giorni dal sapore particolare perché serviranno a dare il via alla stagione turistica che, si spera, riservi buone notizie soprattutto per gli operatori turistici ed i commercianti del luogo. L’evento sportivo si svolgerà interamente sul Lungomare San Francesco di Paola, lato sud (Reggio). Di seguito riportiamo il crono-programma previsto.

Sabato 24 luglio - Attività sportive: ore 09.00 balli caraibici e risveglio muscolare, a cura dell’Entertainment & Events ABC. ore 18.00 Dimostrazione di CrossFit , a cura di Asd Body Sculpt & South Side; torneo di bocce, a cura dell’Auser “Noi ci siamo…”; Street Ball, a cura di Cono basket maschile e femminile. Eventi: ore 20.30 Presentazione del libro di Igor Colombo “Reggina un sogno chiamato serie A”. ore 21.30 Premio StadioRadio 12^ edizione “Il meglio del calcio dilettantistico calabrese”.