Bruno Chiaravalloti un artista non per caso

Catanzaro, più precisamente il quartiere Siano in via dei gladioli 11, dona uno spazio espositivo all’artista Bruno Chiaravalloti con la mostra d’arte personale dal titolo “Bruno Chiaravalloti artista non per caso”, fortemente voluta dallo stesso autore.

Nato a Filadelfia, comune in provincia di Vibo Valentia, Chiaravalloti giunto nel capoluogo calabrese in tenera età, coltiva l’arte della pittura sin da adolescente frequentando qualche studio di artisti catanzaresi e dilettandosi a ricopiare dipinti d’autore fino ad arrivare ad una completa autonomia stilistica.

E’ Noto per i suoi lavori incentrati prevalentemente su paesaggi e colorate nature, da sempre dipinge da autodidatta: una visione unica, concentrando la sua arte sulla personali tecniche di colorazione.

Partecipando a numerose manifestazioni estemporanee ha trovato consenso e visibilità sia in ambito regionale che nazionale vincendo diverse gare di pittura. Il suo estro pittorico viene lentamente messo da parte a causa di un problema di salute che solo ora, grazie all’intervento di sanitari catanzaresi, gli ha permesso una totale ripresa della produzione artistica che sarà anche visibile nella mostra.

“Questa nuova mostra d’arte contemporanea – ci spiega Bruno Chiaravalloti – l’ho fortemente voluta per dedicarla alla rinascita, mia, dopo i problemi di salute che mi avevano allontanato dalla pittura, ma soprattutto per dare un forte segnale di ripartenza dopo la pandemia, perché l’artista non può rinchiudere il suo estro per troppo tempo.

La mostra inaugurata in questi giorni rimarrà aperta – con ingresso gratuito e rispettando le normative Anti-Covid19 – fino al 31 dicembre 2021, tutti i giorni. Per info contattare 0961.469554 – 329.4718312

Francesco VALLONE