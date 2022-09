Buffagni a sostegno di Aiello: "Ci sono tanti calabresi liberi e onesti"

CORIGLIANO, 12 GENNAIO 2020- Prosegue la campagna elettorale per le Regionali del 26 gennaio, con il vice ministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni, in Calabria per dar manforte al candidato civico del Movimento 5 Stelle Francesco Aiello. Buffagni, rispondendo ai giornalisti, é tornato sul tema della legalitá:

"Questa regione ha ampi margini di miglioramento e tutta l'Italia crede alla Calabria. Qui il Procuratore Gratteri ha fatto e sta facendo un grande lavoro contro l'illegalità, ma va aggiunto e detto, che la maggior parte dei calabresi sono persone libere e perbene, a cui noi vogliamo dare una alternativa. Ci sono tante persone oneste che vogliono un cambiamento".



A sostegno del Professor Aiello, un fedelissimo di Luigi Di Maio, impegnato in un tour in Emilia Romagna a sostegno del candidato grillino. Il Ministro degli Esteri tornerà in Calabria giorno 19, per tirare la volata a Francesco Aiello. L'alleanza civica M5S-Calabria civica, sta mettendo in atto il massimo sforzo per ottenere un buon risultato.



Rimangono invece le tensioni interne, specie dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione antimafia Nicola Morra, a cui hanno risposto per le rime i deputati Melicchio e Parentela. Il Professore, che non sembra affatto turbato dalle polemiche interne, prosegue il suo avvicinamento al voto del 26 gennaio, giorno in cui toccherà agli elettori calabresi scegliere chi andrà a governare la Regione.