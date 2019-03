Cade da balcone in gita: liceo scientifico, non abbiamo organizzato noi

TRENTO, 10 MARZO - Il giovane di Luino (Varese), grave in ospedale a Trento dopo una caduta da un balcone di un albergo in Trentino, frequenta la quinta al liceo scientifico Vittorio Sereni. Il liceo Sereni, secondo quanto riporta on-line 'Il Giorno', in una nota firmata dal dirigente scolastico, Maria Luisa Patrizi, specifica che "non è l'organizzatore del viaggio e non ne è in alcun modo coinvolto". "Il liceo Sereni - conclude la nota - è vicino allo studente e alla sua famiglia in questo delicato momento e gli augura unapronta guarigione".