Calabria. Avevano coca in casa, presa coppia grazie a cane antidroga

GUARDIA PIEMONTESE (CS), 29 NOV - Avevano cento grammi di cocaina a casa. Arrestata una coppia e posta agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Paola, stazione di Guardia Piemontese, nel corso di un'attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un trentanovenne e una quarantacinquenne con l'accusa di detenzione, in concorso, di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I militari, nel corso del controllo, hanno fermato l'autovettura su cui viaggiava il trentanovenne.

Il nervosismo e l'agitazione dell'uomo hanno indotto i Carabinieri, una volta perquisita la macchina, a estendere le operazioni anche all'abitazione in uso a lui ed alla sua compagna. Il tutto con il supporto di personale del nucleo carabinieri Cinofili di Vibo Valentia. Nel corso della perquisizione domiciliare, grazie al fiuto del cane antidroga, Enno, i militari hanno rinvenuto, in una scatola di scarpe appoggiata su uno scaffale del ripostiglio, due involucri in plastica, contenenti complessivamente 100 grammi di cocaina, della sostanza da taglio dello stupefacente, un bilancino elettronico di precisione, funzionante e altro materiale per il confezionamento della droga in dosi.

I militari, sempre grazie al fiuto di Enno nella camera da letto hanno rinvenuto, altresì, all'interno del cassetto del comò un piatto con sopra residui di cocaina e una busta in cellophane contenente 1.800,00 euro in contanti. La coppia, dopo le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, è stato posta agli arresti domiciliari.