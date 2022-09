Calabria: De Magistris, entusiasmo prima riunione 150 comitati. "Grande partecipazione e occasione di ascolto e confronto".

CATANZARO, 23 MAR - "Ci siamo messi in cammino per cambiare la Calabria. Grande partecipazione alla prima riunione, che si è tenuta ieri in via telematica, con i referenti dei circa 150 comitati spontanei nati a sostegno della candidatura di Luigi de Magistris a presidente della Regione Calabria".

È quanto si afferma in una nota del candidato presidente. "La riunione, convocata con l'obiettivo di fare il punto sull'organizzazione della campagna elettorale - è detto nella nota - è stata introdotta da Luigi de Magistris, cui sono seguiti gli interventi di tutti i partecipanti che hanno portato il loro contributo di idee e il loro convinto sostegno al 'laboratorio politico Calabria'. È stata un'occasione di ascolto e di confronto, di partecipazione democratica di donne e uomini, protagonisti di una nuova stagione politica per la Calabria, in cammino per una grande avventura per amore della loro terra.

Tanti gli spunti di riflessione, le proposte programmatiche emerse dagli interventi, tutti unanimi nel ritenere la candidatura di Luigi de Magistris un'occasione per dare una speranza di un futuro migliore ai loro territori". "Un entusiasmo che - riporta ancora la nota - racconta l'amore per la propria terra e la voglia di cambiamento. Un entusiasmo crescente, segno della voglia di riscatto di una terra per troppo tempo mortificata da una politica incurante dei bisogni delle persone, che ha messo in moto una fitta rete di attiviste e attivisti pronti a dare un contributo in prima persona alla ribellione d'amore che cambierà il presente e porterà la Calabria nel futuro, una Calabria forte e autorevole. Altri 1000 passi per il cambiamento della Calabria".